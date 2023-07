Viral Video: इंसान से कुत्ता बनने के लिए शख्स ने खर्च किए 11 लाख

Advertisement

Viral Video: आपको ये तस्वीर देख कर लगता होगा कि ये एक कुत्ता है लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये कुत्ता नहीं बल्कि एक इंसान है। कैसे चलिए आपको बताते है। दरअसल जापान के एक शख्स ने खुद को कुत्ते में बदल लिया। इंसान से डॉग में बदलने के लिए शख्स ने 11 लाख रुपये खर्च किए।

जापानी कंपनी जेपेट, जो टीवी ऐड और फिल्मों के लिए कॉस्टूम्स बनाती है कंपनी ने शख्स के लिए रियल कुत्ते की ड्रेस बनाई है और इसमें उन्हें 40 दिन का समय लगा। इंसान से कुत्ता बनने वाले शख्स ने अपने यूट्यूब चैनल पर I want to be an animal नाम का एक वीडियो अपलोड किया। जिसे 1 मिलियन से ज्यादा बार देखा गया।

बता दें इस वीडियो को एक साल पहले शूट किया गया था, लेकिन हाल ही में अपलोड किया गया। इसे जर्मन टीवी स्टेशन आरटीएल द्वारा एक इंटरव्यू के हिस्से की तरह शूट किया गया था। वीडियो के शुरूआत में लिखे गए सबटाइटल में शख्स ने कहा, मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं जानवर बंनू।

