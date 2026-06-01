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बच्चों को सिगरेट थमा देना सोशल मीडिया से बेहतर, डेनमार्क PM के बयान से दुनिया में बवाल

Karan Panchal1 June 2026 - 1:38 PM
2 minutes read
Denmark PM Meta Frederiksen
बच्चों को सिगरेट थमा देना सोशल मीडिया से बेहतर, डेनमार्क PM के बयान से दुनिया में बवाल

Denmark PM Meta Frederiksen : डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन ने बच्चों की सोशल मीडिया सुरक्षा को लेकर एक ऐसा बयान दिया है, जिसने वैश्विक स्तर पर नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा कि यदि आज उनके छोटे बच्चे होते, तो वे उन्हें सोशल मीडिया के अकेले इस्तेमाल की अनुमति देने के बजाय सिगरेट पीने देना बेहतर समझतीं। उनके इस बयान को डिजिटल युग में बच्चों के सामने मौजूद खतरों पर एक गंभीर चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।

उनका वास्तविक जीवन हो रहा प्रभावित

प्रधानमंत्री फ्रेडरिकसेन ने कहा कि समाज अभी भी पुराने खतरों पर अधिक ध्यान दे रहा है, जबकि बच्चों के सामने डिजिटल दुनिया में नए और अधिक जटिल जोखिम खड़े हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा व्यवस्था में टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स ने बच्चों की डिजिटल जिंदगी पर बहुत अधिक प्रभाव डाल लिया है, जिससे उनका वास्तविक जीवन प्रभावित हो रहा है।

स्वतंत्र उपयोग पर रोक लगाने पर विचार

इस मुद्दे पर डेनमार्क सरकार सख्त कदम उठाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रस्तावित योजना के तहत 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के स्वतंत्र उपयोग पर रोक लगाने पर विचार किया जा रहा है। वहीं 13 और 14 वर्ष के बच्चों को केवल माता-पिता की अनुमति के बाद ही सोशल मीडिया इस्तेमाल करने की अनुमति दी जा सकती है। यह नियम अगले वर्ष से लागू किए जाने की संभावना है।

सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं

प्रधानमंत्री के बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। कुछ लोगों ने इस कदम को बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया, जबकि कुछ ने इसे अतिवादी और व्यावहारिक रूप से मुश्किल निर्णय करार दिया। कई यूजर्स ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया एक मिश्रित माध्यम है, जहां सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की सामग्री मौजूद होती है, और इसके उपयोग को संतुलित तरीके से नियंत्रित करना चाहिए। यह विवाद अब केवल डेनमार्क तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दुनिया भर में बच्चों और सोशल मीडिया के संबंध को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है।

ये भी पढ़ें- Saket Building Collapse : सैदुलाजाब में चार मंजिला इमारत गिरने से 6 की मौत, कई घायल, दो इंजीनियर सस्पेंड

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Karan Panchal1 June 2026 - 1:38 PM
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