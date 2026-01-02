Madhya Pradeshराज्य

इंदौर में दूषित पानी से हो रही मौतों में लगातार बढ़ोतरी : पानी की जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

Shanti Kumari2 January 2026 - 3:09 PM
Indore Water Report

Indore Water Report : मध्यप्रदेश राज्य का शहर इंदौर, जो पिछले आठ वर्षों से देश का सबसे साफ शहर का खिताब जीत रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से आलम ये है कि वहीं शहर अब दूषित पानी के कारण संकट में है। भागीरथपुरा इलाके में गंदे पानी पीने के बाद 15 लोगों की मौत हो चुकी है, और हजारों लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित होकर अस्पताल के बेड तक पहुंच गए हैं। इस संकट ने यह सवाल खड़ा किया है कि आखिर एक स्वच्छ शहर में इतनी बड़ी संकट आई क्यों? इसके साथ ही जब एक स्वच्छ शहर में इतनी बड़ी समस्या है, तो अन्य शहरों की स्थिति क्या होगी?

जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

पानी की जांच रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि पानी में ऐसे बैक्टीरिया मिले हैं, जो गटर के मल-मूत्र से आते हैं, जैसे Vibrio cholerae, Shigell, और E. coli। ये बैक्टीरिया हैजा और डायरिया जैसी खतरनाक बीमारियों का कारण बन सकते हैं। इस रिपोर्ट ने अधिकारियों की जिम्मेदारी और लापरवाही पर सवाल उठाए हैं।

नियमों की अनदेखी और सीवेज-पानी पाइपलाइन का गलत संयोजन

भागीरथपुरा में पीने के पानी की पाइपलाइन सीवेज लाइन के नीचे डाली गई थी, जो पूरी तरह से नियमों के खिलाफ है। नियम के मुताबिक, सीवेज पाइपलाइन और पीने का पानी अलग-अलग स्थानों पर होना चाहिए। इसका उल्लंघन करने से पानी में दूषित तत्व घुल गए, जिससे स्थानीय लोगों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा।

प्रशासनिक लापरवाही और काम में देरी

भागीरथपुरा में 2022 से नई पाइपलाइन डालने का प्रस्ताव लंबित था, लेकिन नगर निगम की देरी के कारण काम शुरू नहीं हो सका। इसके बाद 2023 में विभागों के बीच दस्तावेजों की प्रक्रिया में और देरी हुई, जिससे पानी की समस्या बढ़ गई। शिकायतों के बावजूद समाधान नहीं निकला और काम में महीनों की देरी हुई।

क्या अन्य शहरों की स्थिति भी ऐसी ही है?

इंदौर के इस संकट ने यह साबित कर दिया है कि केवल स्वच्छता के नाम पर कचरा उठाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि पानी की गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं की स्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी है। सवाल यह उठता है कि जब इंदौर जैसे शहर में ऐसी समस्याएं हैं, तो बाकी शहरों की स्थिति क्या होगी? क्या सरकार को इस समस्या का समाधान पहले करना होगा, न कि मौतों के बाद जागना होगा?

