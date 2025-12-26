jharkhand News : झारखंड के गिरिडीह जिले से एक चौका देने वाली घटना सामने आई है। अब तक आपने संपत्ति विवाद या अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलते देखा होगा, लेकिन इस मामले में एक युवक अपनी पत्नी से नाराजगी जताने के लिए ससुर के घर जेसीबी लेकर पहुंच गया।

खुद जेसीबी चला कर पहुंचा ससुराल

बता दें कि ये मामला जमुआ थाना क्षेत्र स्थित सिरसिया गांव का है, जहां एक युवक की पत्नी बार बार मायके चली जाती थी। जिसको लेकर पति का गुस्सा इस कदर बढ़ गया कि बीते बुधवार की रात वह खुद जेसीबी चलाता हुआ अपने ससुराल पहुंच गया। जिस समय पत्नी के घर पर सभी लोग सो रहे थे।

न रहेगा घर ना आएगी पत्नी

जानकारी के अनुसार युवक की पत्नी के परिवार के साथ पहले उसकी कहासुनी हुई, जिसके बाद युवक ने ससुराल में मकान को ध्वस्त करने की धमकी दी। युवक ने चिल्लाते हुए कहा कि न मायके में पत्नी के लिए घर रहने दूंगा और न ही वह बार-बार यहाँ आएगी। इसके बाद उसने ससुर के घर की चारदीवारी को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। जिसके बाद देखते ही देखते, जेसीबी ने घर की पूरी चारदीवारी को मलबे में तब्दील कर दिया। दीवार गिराने के बाद युवक मुख्य मकान को तोड़ने की तैयारी में था, लेकिन जेसीबी की तेज आवाज और चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए।

ग्रामीणों की भारी भीड़ और विरोध देखकर युवक घबरा गया और पकड़े जाने के डर से अपनी जेसीबी लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना के बाद पीड़ित ससुर और उनके परिजनों ने इस मामले की जानकारी पुलिस को दी। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है, और आरोपी पति की तलाश जारी है।

ये भी पढ़ें – अलीगढ़ के उदयपुर मार्ग पर कार में दो युवकों की लाश बरामद, जांच में जुटी पुलिस

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप