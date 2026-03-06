Punjab

होशियारपुर को मिलेगा नया मेडिकल संस्थान, 20 मार्च से शुरू होगा निर्माण- डॉ. बलबीर सिंह

Karan Panchal6 March 2026 - 11:24 AM
2 minutes read
Punjab News
होशियारपुर को मिलेगा नया मेडिकल संस्थान, 20 मार्च से शुरू होगा निर्माण- डॉ. बलबीर सिंह

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की प्रतिबद्धता के अनुसार राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और मेडिकल शिक्षा को और बेहतर बनाने के लिए मिसाली कदम उठाते हुए पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज राज्य भर में सात नए मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की।

इस प्रोजेक्ट के तहत दो सरकारी मेडिकल कॉलेज, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत दो कॉलेज तथा निजी और अल्पसंख्यक संगठनों के द्वारा विकसित तीन कॉलेज शामिल हैं।

274.75 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति

डॉ. बलबीर सिंह ने यहां पंजाब भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि होशियारपुर में शहीद ऊधम सिंह स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का निर्माण कार्य 20 मार्च, 2026 से शुरू हो जाएगा। कुल 24 महीनों की अवधि में विकसित होने जा रहा यह संस्थान मार्च 2028 में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट को 274.75 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मिल चुकी है। इस प्रोजेक्ट के तहत 300 बेड वाले अस्पताल के साथ-साथ एक मेडिकल कॉलेज भी होगा, जिसमें वार्षिक एमबीबीएस की 100 सीटें होंगी।

सार्वजनिक धन की हुई बचत

स्वास्थ्य मंत्री के साथ प्रमुख सचिव स्वास्थ्य कुमार राहुल, विशेष सचिव-कम-एमडी पंजाब हेल्थ सिस्टम कॉर्पाेरेशन (पीएचएससी) अमित तलवार और निदेशक अनुसंधान एवं मेडिकल शिक्षा डॉ. अवनीश कुमार भी मौजूद थे। मंत्री ने जोर देकर कहा कि पिछले अनुमानों की बारीकी से समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत जो पहले 550 करोड़ थी, को 274 करोड़ तक घटाने में सफलता हासिल की, जिससे लगभग 250 करोड़ रुपये के सार्वजनिक धन की बचत हुई है।

जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि होशियारपुर के अलावा कपूरथला में भी एक अन्य सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और निर्माण जल्द ही शुरू हो जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह संगरूर और एसबीएस नगर में भी पीपीपी मोड के माध्यम से कॉलेज खोले जाएंगे, जिनकी टेंडर प्रक्रिया चल रही है।

जैन समाज द्वारा बनाया जा रहा कॉलेज

इसके अलावा लहरागागा में भी जैन समाज द्वारा कॉलेज बनाया जा रहा है, जिसके लिए सरकार ने समझौता ज्ञापन कर जमीन लीज़ पर ले ली है। जबकि मालेरकोटला में मुस्लिम समाज द्वारा बनाए जा रहे कॉलेज के लिए डीपीआर केंद्र सरकार को जमा करवा दिया गया है। इसी तरह लुधियाना के निकट भी एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बन रहा है।

1900 MBBS सीटों वाले 13 मेडिकल कॉलेज

स्वास्थ्य मंत्री ने जोर देकर कहा कि राज्य में सात मेडिकल कॉलेजों के बनने से राज्य की मेडिकल शिक्षा क्षमता में काफी वृद्धि होगी और स्थानीय छात्रों को अब मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन, चीन या नेपाल जैसे देशों में नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में वर्तमान में 1900 एमबीबीएस सीटों वाले 13 मेडिकल कॉलेज हैं और इन नए कॉलेजों से लगभग 600 सीटों की वृद्धि होगी।

इंस्टीट्यूट स्तर तक किया जा रहा अपग्रेड

डॉ. बलबीर सिंह ने यह भी घोषणा की कि पटियाला, अमृतसर और फरीदकोट में मौजूदा मेडिकल कॉलेजों को सुपर-स्पेशियलिटी सेवाएं प्रदान करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट स्तर तक अपग्रेड किया जा रहा है।

डायग्नोस्टिक्स की भी सुविधा

होशियारपुर में बनने जा रहे इस संस्थान में एक पांच मंजिला अस्पताल और एक तीन मंजिला मेडिकल कॉलेज की इमारत शामिल है, जो आधुनिक लेबोरेटरीज, लाइब्रेरी और 500 सीटों वाले ऑडिटोरियम से लैस होगी। क्लिनिकल बुनियादी ढांचा आईसीयू, जनरल सर्जरी, ऑर्थाेपेडिक्स और मनोविज्ञान सहित एमआरआई और सीटी स्कैन जैसे उन्नत डायग्नोस्टिक्स की भी सुविधा होगी।

ये भी पढ़ें- मिडिल-ईस्ट में युद्ध से भारतीय व्यापार होगा प्रभावित, ऊर्जा संकट गहराया… क्रिसिल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal6 March 2026 - 11:24 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा, निवेश और जनकल्याण के प्रयासों का व्यापक विस्तार किया- गुलाब चंद कटारिया

पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बुनियादी ढांचा, निवेश और जनकल्याण के प्रयासों का व्यापक विस्तार किया- गुलाब चंद कटारिया

6 March 2026 - 7:13 PM
Photo of कांग्रेस और अकाली दल ने पंजाब को बर्बाद कर दिया, हम पंजाब को फिर से पटरी पर ला रहे हैं- सीएम मान

कांग्रेस और अकाली दल ने पंजाब को बर्बाद कर दिया, हम पंजाब को फिर से पटरी पर ला रहे हैं- सीएम मान

6 March 2026 - 1:31 PM
Photo of मान सरकार का बड़ा सामाजिक सुधार, 35.7 लाख लाभार्थियों को मिली ₹23,102 करोड़ की पेंशन सुविधा

मान सरकार का बड़ा सामाजिक सुधार, 35.7 लाख लाभार्थियों को मिली ₹23,102 करोड़ की पेंशन सुविधा

6 March 2026 - 12:50 PM
Photo of पंजाब में मिलावटखोरों की खैर नहीं, 1 से 15 अप्रैल तक चलेगा बड़ा अभियान, जानिए पूरी डिटेल

पंजाब में मिलावटखोरों की खैर नहीं, 1 से 15 अप्रैल तक चलेगा बड़ा अभियान, जानिए पूरी डिटेल

6 March 2026 - 12:18 PM
Photo of पी.पी.सी.बी. द्वारा एस.जी.पी.सी. के सहयोग से सफलतापूर्वक चलाई गई ‘प्लास्टिक-मुक्त होला मोहल्ला’ मुहिम

पी.पी.सी.बी. द्वारा एस.जी.पी.सी. के सहयोग से सफलतापूर्वक चलाई गई ‘प्लास्टिक-मुक्त होला मोहल्ला’ मुहिम

6 March 2026 - 12:16 PM
Photo of आशीर्वाद योजना के तहत पंजाब सरकार ने बेटियों की शादी के लिए जारी की ₹24.57 करोड़ की सहायता

आशीर्वाद योजना के तहत पंजाब सरकार ने बेटियों की शादी के लिए जारी की ₹24.57 करोड़ की सहायता

6 March 2026 - 11:19 AM
Photo of पारदर्शी टेंडरिंग से पंजाब सरकार ने चार वर्षों में बचाए 1464 करोड़ रुपये, सड़क नेटवर्क विस्तार को मिली रफ्तार

पारदर्शी टेंडरिंग से पंजाब सरकार ने चार वर्षों में बचाए 1464 करोड़ रुपये, सड़क नेटवर्क विस्तार को मिली रफ्तार

6 March 2026 - 10:56 AM
Photo of किसानों के लिए बड़ा ऐलान, बागवानी योजनाओं में तेजी, हर किसान तक पहुंचेगा लाभ- मोहिंदर भगत का सख्त निर्देश

किसानों के लिए बड़ा ऐलान, बागवानी योजनाओं में तेजी, हर किसान तक पहुंचेगा लाभ- मोहिंदर भगत का सख्त निर्देश

6 March 2026 - 10:40 AM
Photo of मुंबई में उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने की दिग्गज कंपनियों से अहम मुलाकात, निवेश पर चर्चा तेज

मुंबई में उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने की दिग्गज कंपनियों से अहम मुलाकात, निवेश पर चर्चा तेज

6 March 2026 - 9:35 AM
Photo of युद्ध के बीच दुबई से लौटे लोगों ने पंजाब सरकार का जताया आभार, कहा – परिवार के सदस्यों जैसा महसूस कराया

युद्ध के बीच दुबई से लौटे लोगों ने पंजाब सरकार का जताया आभार, कहा – परिवार के सदस्यों जैसा महसूस कराया

6 March 2026 - 9:00 AM
Back to top button