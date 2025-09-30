फटाफट पढ़ें

पंजाब की योजना ने बाढ़ में बीमारी रोकी

मुख्यमंत्री ने 818 टीमों की तैयारी करवाई

मंत्री ने 2.5 लाख मरीजों का इलाज बताया

स्वास्थ्य टीमों ने मेहनत से काम किया

सभी दलों से एकजुट होकर मदद मांगी

Political Parties Appeal : पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज विधानसभा को बताया कि राज्य सरकार की सक्रिय और पूर्व-नियोजित स्वास्थ्य रणनीति ने राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसी बड़ी बीमारी के प्रकोप को सफलतापूर्वक रोक दिया है. इसके साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से एकजुट होकर केंद्र सरकार से पंजाब का हक हासिल करने की अपील की.

मुख्यमंत्री ने बनाई उच्च स्तरीय समिति

बाढ़ से संबंधित राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि वर्ष 2023 की बाढ़ के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्रिम तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था. इस वर्ष, इन तैयारियों के तहत 818 समर्पित टीमें-जिनमें 458 रैपिड रिस्पॉन्स टीमें और 360 मोबाइल मेडिकल टीमें शामिल थीं- को सक्रिय किया गया, जो बाढ़ के पहले दिन से ही पूरी तरह से तैनात हो गई थीं.

मंत्री ने किया सभी सात बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा

मंत्री, जिन्होंने एक माह के दौरान सभी सात बाढ़ प्रभावित जिलों का व्यक्तिगत दौरा किया, ने बताया कि सभी गांवों में एक मजबूत मेडिकल ढाल बनाई गई है, उन्होंने कहा कि अब तक 4,740 स्वास्थ्य शिविर लगाए गए हैं, जिनमें लगभग 2.5 लाख लोगों को इलाज और दवाइयाँ प्रदान की गई हैं, उन्होंने आगे बताया कि बाढ़ से संबंधित बीमारियों जैसे कि त्वचा रोग, बुखार और दस्त से पीड़ित 25,000 से अधिक मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया गया है.

आशा वर्करों और स्वास्थ्य टीमों की लगातार मेहनत

डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “इस आपदा के दौरान हमारी स्वास्थ्य टीमें, जिनमें आशा वर्कर भी शामिल हैं, ने अथक मेहनत की है. मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि इन चुनौतीपूर्ण हालातों में भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बहुत से सुरक्षित प्रसव कराए गए.” उन्होंने आगे कहा कि बीमारी के संक्रमण चक्र को तोड़ने के लिए सभी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक स्प्रे और फ्यूमीगेशन अभियान चलाए गए हैं.

अग्रिम तैयारी से सम्भला स्वास्थ्य संकट

स्वास्थ्य मंत्री ने सदन के सभी सदस्यों से दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होने की अपील की उन्होंने कहा, “यह राजनीति खेलने का समय नहीं है. यह समय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ खड़े होकर पंजाब और पंजाबियों को बचाने के लिए केंद्र सरकार से अपना हक दिलाने हेतु सामूहिक आवाज बुलंद करने का है.” उन्होंने राज्य की रिकवरी और पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक सहायता सुनिश्चित करने हेतु एकजुट होने की आवश्यकता पर जोर दिया. मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य संकट के प्रबंधन की सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के अग्रिम दृष्टिकोण को दिया, जिसमें रोकथाम और त्वरित कार्रवाई पर विशेष ध्यान दिया गया था.

