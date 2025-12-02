haryana Good Governance Day : हरियाणा सरकार सुशासन दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों और विभागों को सम्मानित करने जा रही है। वर्ष 2024-25 के लिए गुड गवर्नेंस अवार्ड 25 दिसंबर 2025 को प्रदान किए जाएंगे। यह अवार्ड उन कर्मचारियों और विभागों को दिए जाएंगे जिन्होंने अपने क्षेत्र में शानदार और इनोवेटिव काम करके प्रशासनिक कार्यों में गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित की है।

गुड गवर्नेंस अवार्ड का उद्देश्य

गुड गवर्नेंस अवार्ड का उद्देश्य सरकारी सेवाओं में पारदर्शिता, नवाचार और दक्षता को बढ़ावा देना है। ऐसे कर्मचारियों को सम्मानित कर सरकार यह संदेश देना चाहती है कि जनता की सेवा और सुशासन को महत्व देना महत्वपूर्ण है। अवार्ड विजेताओं को एक ट्रॉफी, मुख्य सचिव के हस्ताक्षर वाला अवॉर्ड सर्टिफिकेट और कैश इनाम भी प्रदान किया जाएगा।

सरकार का कर्मचारियों और विभागों से अनुरोध

सरकार ने सभी विभागों और कर्मचारियों से अनुरोध किया है कि वे अपने उत्कृष्ट कार्यों की जानकारी 13 दिसंबर 2025 तक जमा कराएं। चयन प्रक्रिया में विभागों द्वारा किए गए नवाचार, उनकी प्रभावशीलता और जनता के लिए लाभ को ध्यान में रखा जाएगा।

हरियाणा सरकार का मानना है कि ऐसे अवार्ड न केवल कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि सरकारी सेवाओं में सुधार और नवाचार को भी प्रोत्साहित करेंगे। यह पहल सुशासन को बढ़ावा देने और प्रशासनिक कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

सम्मानित होंगे सभी विजेता

इस अवसर पर आयोजित समारोह में सभी विजेताओं को सम्मानित कर उनकी उपलब्धियों को सार्वजनिक किया जाएगा। गुड गवर्नेंस अवार्ड हरियाणा में सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, दक्षता और नवाचार को बढ़ावा देने का प्रतीक बन गया है।

