CM नायब सिंह सैनी ने कृष्ण कश्यप संगम समारोह में की शिरकत, बोले – कश्मीरी हिंदू परिवारों के बेहतर जीवन – यापन के लिए कर रहे प्रयास

Avinay Mishra24 August 2025 - 6:24 PM
2 minutes read

Haryana : CM नायब सिंह सैनी ने कृष्ण कश्यप संगम समारोह में की शिरकत की. इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया. सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के हर कोने से आए कश्मीरी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन. यह कार्यक्रम उस सांस्कृतिक धरा का प्रतीक है, जिसने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में पिरोया है. इस कार्यक्रम का नाम कृष्ण कश्यप कुरुक्षेत्र तीर्थाटन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र रखा गया. इस भव्य आध्यात्मिक जागरण में कृष्ण, कश्यप, कर्म, कुरुक्षेत्र और कश्मीर एक साथ आ रहे हैं. इसी पवित्र स्थल से गीता की अमृतवाणी पूरे विश्व में एक प्रकाश के रूप में फैल रही है.

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान चलाया. विभिन्न राज्य अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराओं, संगीत, भाषा और खान-पान का आदान-प्रदान इन कार्यक्रमों के माध्यम से करते हैं. हरियाणा में लगभग 2 लाख कश्मीरी भाई बहन रहते हैं. अपनी जन्मभूमि से बिछड़ने का दर्द सहन करते हुए हरियाणा के विकास में आप लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया.

उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र और कश्मीर दोनों ही हमें इतिहास और संस्कृति की पहचान से जोड़ते हैं. धर्म और कर्म की भूमि कुरुक्षेत्र और कश्मीर के सदियों पुराने संबंध है. आज का यह कार्यक्रम उन संबंधों को फिर से जागृत करेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाकर अखंड भारत बनाने का काम किया.

कश्मीरी हेरिटेज के संरक्षण हेतु परियोजनाएं विचाराधीन

सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कश्मीर घाटी को दुनिया के सबसे उंचे रेलवे पुल चेनाब रेलवे ब्रिज से पूरे देश को जोड़ने का काम भी किया गया. हरियाणा में कश्मीरी हिंदू परिवारों के बेहतर जीवन यापन के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है. हरियाणा के शैक्षणिक संस्थानों में विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के बच्चों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई. पंचकूला, गुरुग्राम और कश्मीरी हेरिटेज के संरक्षण हेतु परियोजनाएं विचाराधीन है. आज सम्मानित हुई विभूतियों को विशेष बधाई आपकी उपलब्धियों पर हमें गर्व है. कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ हरियाणा के इस दिव्य आयोजन के लिए सभी को बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं.

