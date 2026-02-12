Punjab

हरभजन सिंह ETO पर टिप्पणी मामले में बड़ा मोड़, प्रताप सिंह बाजवा का वकील कोर्ट में पेश

Karan Panchal12 February 2026 - 10:50 AM
1 minute read
Harbhajan Singh ETO
हरभजन सिंह ETO पर टिप्पणी मामले में बड़ा मोड़, प्रताप सिंह बाजवा का वकील कोर्ट में पेश

Harbhajan Singh ETO : कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. संबंधी की गई टिप्पणी के मामले में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा की ओर से उनका वकील पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के समक्ष पेश हुआ।

कोई भी जातिसूचक टिप्पणी नहीं की गई

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन सरदार जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि प्रताप सिंह बाजवा की ओर से लिखित उत्तर लेकर पेश हुए वकील अरविंद कुमार सचदेवा ने प्रताप सिंह बाजवा का स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया और कहा कि विपक्ष के नेता द्वारा कोई भी जातिसूचक टिप्पणी नहीं की गई है, और अपने स्पष्टीकरण के साथ कुछ अन्य संबंधित दस्तावेज भी पेश किए गए और केस को दाखल दफ्तर करने की मांग की।

पंजाब से बाहर हैं बाजवा

एडवोकेट सचदेवा ने कहा कि विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा वर्तमान में पंजाब से बाहर हैं। यदि पेश किए गए दस्तावेजों में कोई कमी है तो 15 दिन और समय देने की मांग की गई है। सरदार गढ़ी ने बताया कि प्रताप सिंह बाजवा के वकील की विनती को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए तारीख 26 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है।

दस्तावेजों पर ली जाएगी कानूनी राय

इस अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि प्रताप सिंह बाजवा की ओर से उनके वकील के द्वारा भेजे गए दस्तावेजों पर कानूनी राय ली जाएगी और उसके बाद ही इस मामले में कोई निर्णय लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें- 12 फरवरी भारत बंद, बैंक, स्कूल और बाजार कितने होंगे प्रभावित, डिटेल में पढ़ें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal12 February 2026 - 10:50 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब सरकार की नशा उन्मूलन मुहिम में बड़ी सफलता, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विपक्ष पर साधा निशाना

पंजाब सरकार की नशा उन्मूलन मुहिम में बड़ी सफलता, वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विपक्ष पर साधा निशाना

15 February 2026 - 7:37 AM
Photo of हरजोत सिंह बैंस का बड़ा ऐलान, सतलुज-स्वां क्षेत्र में 52 करोड़ की बाढ़ सुरक्षा योजना

हरजोत सिंह बैंस का बड़ा ऐलान, सतलुज-स्वां क्षेत्र में 52 करोड़ की बाढ़ सुरक्षा योजना

14 February 2026 - 7:40 PM
Photo of Himanshi Khurana को जान से मारने की धमकी, गैंगस्टर ने Call…

Himanshi Khurana को जान से मारने की धमकी, गैंगस्टर ने Call…

14 February 2026 - 5:08 PM
Photo of ‘साढ़े बुजुर्ग साढां मान’ मुहिम का बड़ा असर, 9000 से ज्यादा सीनियर नागरिक हुए रजिस्टर्ड

‘साढ़े बुजुर्ग साढां मान’ मुहिम का बड़ा असर, 9000 से ज्यादा सीनियर नागरिक हुए रजिस्टर्ड

14 February 2026 - 2:57 PM
Photo of वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बड़ा बयान, ETT शिक्षकों की जायज मांगें जल्द होंगी पूरी

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बड़ा बयान, ETT शिक्षकों की जायज मांगें जल्द होंगी पूरी

14 February 2026 - 12:19 PM
Photo of श्री आनंदपुर साहिब पूरी तरह तैयार, होले मुहल्ले पर भक्तों को मिलेगा भव्य और आध्यात्मिक अनुभव

श्री आनंदपुर साहिब पूरी तरह तैयार, होले मुहल्ले पर भक्तों को मिलेगा भव्य और आध्यात्मिक अनुभव

14 February 2026 - 11:50 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 24वां दिन, पंजाब पुलिस ने 888 स्थानों पर छापेमारी की, 256 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 24वां दिन, पंजाब पुलिस ने 888 स्थानों पर छापेमारी की, 256 गिरफ्तार

14 February 2026 - 11:25 AM
Photo of पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने तीन अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने तीन अधिकारियों को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा

14 February 2026 - 10:58 AM
Photo of Punjab Education : पंजाब में परीक्षा का गेमचेंजर, बोर्ड मार्किंग अब होगी पूरी तरह डिजिटल

Punjab Education : पंजाब में परीक्षा का गेमचेंजर, बोर्ड मार्किंग अब होगी पूरी तरह डिजिटल

14 February 2026 - 10:55 AM
Photo of पंजाब सरकार ने श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के लिए साल-भर का रोडमैप तय किया

पंजाब सरकार ने श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के लिए साल-भर का रोडमैप तय किया

14 February 2026 - 9:21 AM
Back to top button