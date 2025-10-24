बड़ी ख़बरराष्ट्रीय

गुरु तेग बहादुर 350वां शहीदी पर्व : दिल्ली से होगा श्रृंखला का आरंभ, केजरीवाल और CM मान लेंगे हिस्सा

Amzad Khan24 October 2025 - 8:42 PM
350th Martyrdom of Guru Tegh Bahadur

New Delhi : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और दिल्ली के पूर्व सीएम व आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल शनिवार (25 अक्तूबर) को श्री गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित समारोहों की श्रृंखला के आरंभ होने के अवसर पर पंजाब सरकार द्वारा आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

इस संबंध में पंजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार सिखों के नौवें गुरु ‘हिंद की चादर’ श्री गुरु तेग बहादुर जी की अमूल्य विरासत को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से इन समारोहों की शुरुआत के लिए 25 अक्तूबर को दिल्ली स्थित गुरुद्वारा श्री सीस गंज साहिब में अरदास करेगी।

शाम को रकाब गंज साहिब में होगा कीर्तन

वहीं, शाम को गुरुद्वारा श्री रकाब गंज साहिब में कीर्तन दरबार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल नतमस्तक होंगे। इस कीर्तन दरबार में प्रमुख रागी भाई अमरजीत सिंह तान, भाई अनंतबीर सिंह, भाई चमनजीत सिंह लाल, भाई जोगिंदर सिंह रियाड़, भाई दविंदर सिंह सोढी, भाई जसकर्ण सिंह सहित अन्य रागियों द्वारा कीर्तन प्रस्तुत किया जाएगा।

पहले भी आयोजित हो चुके हैं कार्यक्रम

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की अगुवाई में राज्य सरकार ने पहले ही इस ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण अवसर को राज्य भर में प्रभावशाली ढंग से मनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। श्री गुरु तेग बहादर साहिब जी के

350वें शहीदी दिवस पर पंजाब सरकार द्वारा महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक आयोजनों की श्रृंखला आयोजित की जाएगी। ये समारोह पूरे राज्य में श्रद्धा और सम्मान के साथ आयोजित किए जाएंगे और मुख्य रूप से राज्य सरकार की देखरेख में श्री आनंदपुर साहिब की पवित्र भूमि पर होंगे।

उनके उपदेशों पर चलने के लिए प्रेरित होंगे लोग

इन समारोहों का मुख्य संदेश लोगों को श्री गुरु तेग बहादुर जी के धर्मनिरपेक्षता, मानवतावाद और बलिदान के उच्च आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करना है। गुरु साहिब ने धार्मिक स्वतंत्रता, मानवाधिकारों और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किया। श्री गुरु तेग बहादर जी की यह सर्वोच्च कुर्बानी मानवता के इतिहास में अनोखी और बेमिसाल है और यह अन्याय, अत्याचार और दमन के खिलाफ धर्म युद्ध का प्रतीक है।

श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज गुरु साहिब की बाणी मानवता के एकता, वैश्विक भाईचारे, साहस, धर्म और दया का संदेश देती है। राज्य सरकार द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों की श्रृंखला महान सिख गुरु साहिब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और लोगों को उनके उपदेशों पर चलने के लिए प्रेरित करेगी।

क्या है कार्यक्रम का उद्देश्य ?

श्री गुरु तेग बहादुर जी का जीवन और दर्शन मानवता के लिए प्रकाशस्तंभ है। ये आयोजन एक ओर उनके महान विरासत को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे और दूसरी ओर समाज में सद्भावना, भाईचारा और शांति को और मजबूत करेंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि महान गुरु साहिब की प्रेरक विरासत आने वाली पीढ़ियों तक पहुँचाई जाए।

