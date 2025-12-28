Other Statesराज्य

ममता बांग्लादेश जाकर वहीं की PM बन जाएं, सौगत रॉय के बयान पर गिरिराज सिंह का तीखा हमला

ममता बांग्लादेश जाकर वहीं की PM बन जाएं, सौगत रॉय के बयान पर गिरिराज सिंह का तीखा हमला

Giriraj Singh Statement : बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टीएमसी सांसद सौगत रॉय के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. सौगत रॉय ने कहा था कि ममता बनर्जी को बंगाल से अधिक बांग्लादेश में पसंद किया जाता है. इस पर पलटवार करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को साथ लेकर वहीं चली जाएं और वहां की प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने दिया जाएगा.

उन्होंने कहा कि वह पहले से ही यह कहते आ रहे हैं कि ममता बनर्जी रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देती हैं और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर आंखें मूंदे रहती हैं. सौगत रॉय के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि यदि ममता बनर्जी बांग्लादेश में अधिक लोकप्रिय हैं, तो उन्हें बंगाल को छोड़कर अपने समर्थकों के साथ वहीं चले जाना चाहिए.

दिग्विजय की तारीफ पर गिरिराज का पलटवार

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा बीजेपी-आरएसएस की संगठनात्मक क्षमता की तारीफ किए जाने पर गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी. गिरिराज सिंह ने कहा, “दिग्विजय सिंह की सराहना की हमें कोई जरूरत नहीं है. बीजेपी कार्यकर्ताओं और राष्ट्रभक्तों की पार्टी है, जबकि कांग्रेस परिवारवाद पर आधारित पार्टी है और नेहरू-इंदिरा परिवार की चाटुकारिता में लगी हुई है.”

देवी-देवता भी शास्त्र और शस्त्र से सुसज्जित

वहीं, घर में शस्त्र रखने की अपील से जुड़े सवाल पर गिरिराज सिंह ने कहा कि हम सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू हैं, जहां शास्त्र और शस्त्र दोनों की पूजा की परंपरा रही है, उन्होंने कहा कि हमारे देवी-देवता भी शास्त्र और शस्त्र से सुसज्जित होते हैं, इसलिए उनके अनुयायियों को भी इसी परंपरा का पालन करना चाहिए.

