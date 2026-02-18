Delhi NCRटेकराष्ट्रीय

Galgotias University AI समिट से बाहर, चीनी रोबोटिक डॉग को लेकर मचा बवाल

Karan Panchal18 February 2026 - 12:36 PM
1 minute read
Galgotias University
Galgotias University AI समिट से बाहर, चीनी रोबोटिक डॉग को लेकर मचा बवाल

Galgotias University : दिल्ली में आयोजित AI समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को बाहर कर दिया गया है। यह विवाद एक रोबोट डॉग ‘ओरायन’ को लेकर हुआ है, जिसे विश्वविद्यालय ने अपने पवेलियन में प्रदर्शित किया था। यूनिवर्सिटी का दावा था कि इस रोबोट डॉग को उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विकसित किया गया था।

भारतीय इनोवेशन बताकर किया पेश

लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इवेंट के दौरान एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें यह दावा किया गया कि रोबोट डॉग चीन में बना है और इसका पेटेंट भी चीन की एक कंपनी के पास है। इस पर सोशल मीडिया यूज़र्स ने यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाया कि उसने विदेशी तकनीक को भारतीय इनोवेशन बताकर पेश किया।

गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने क्या कहा

रोबोट डॉग ‘ओरायन’ को लेकर चल रहे विवाद पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने सफाई दी है। उन्होंने कहा, “हमने कभी नहीं कहा कि हमने इस रोबोट डॉग को बनाया था, हम बस बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इसे प्रदर्शित कर रहे थे। हमने इसके असल स्रोत को छिपाया नहीं। अब तक, यूनिवर्सिटी को एआई समिट से बाहर करने का आधिकारिक आदेश नहीं मिला है, लेकिन इस पूरे विवाद ने एक नया मोड़ ले लिया है।

AI को लेकर मोदी सरकार ने दुनिया भर में भारत का मज़ाक उड़ाया है। अभी चल रहे AI समिट में, चीनी रोबोट को हमारे अपने रोबोट के तौर पर दिखाया जा रहा है। चीनी मीडिया ने हमारा मज़ाक उड़ाया है। यह सच में भारत के लिए शर्मनाक है।

इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि मोदी के मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इसी झूठ में शामिल हैं, भारतीय समिट में चीन के रोबोट को प्रमोट कर रहे हैं। मोदी सरकार ने देश की इमेज को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती – उन्होंने AI को मज़ाक बना दिया है – एक ऐसा फील्ड जिसमें हम अपनी डेटा पावर के दम पर दुनिया के लीडर बन सकते थे।

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान में बड़ा आतंकवादी हमला, 11 पुलिसकर्मियों की मौत, कई आम नागरिक घायल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal18 February 2026 - 12:36 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की तारीखों का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग

10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की तारीखों का ऐलान, जानें कब होगी वोटिंग

18 February 2026 - 12:03 PM
Photo of दिल्ली में पंजाब भवन में स्थापित हुईं 20 महान लेखकों और विद्वानों की तस्वीरें

दिल्ली में पंजाब भवन में स्थापित हुईं 20 महान लेखकों और विद्वानों की तस्वीरें

18 February 2026 - 12:00 PM
Photo of ‘मैं शर्मिंदा हूं, एक बाप हूं..बच्चे को खोने का दुख समझता हूं’, द्वारका सड़क हादसे पर आरोपी के पिता का बयान

‘मैं शर्मिंदा हूं, एक बाप हूं..बच्चे को खोने का दुख समझता हूं’, द्वारका सड़क हादसे पर आरोपी के पिता का बयान

18 February 2026 - 10:34 AM
Photo of दिल्ली विश्वविद्यालय में एक महीने के लिए सार्वजनिक आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध, जानें क्यों?

दिल्ली विश्वविद्यालय में एक महीने के लिए सार्वजनिक आयोजनों पर पूर्ण प्रतिबंध, जानें क्यों?

17 February 2026 - 6:16 PM
Photo of Rajpal Yadav : तिहाड़ जेल से बाहर आए राजपाल यादव, 12 दिन बाद सलाखों से मिली छुट्टी

Rajpal Yadav : तिहाड़ जेल से बाहर आए राजपाल यादव, 12 दिन बाद सलाखों से मिली छुट्टी

17 February 2026 - 6:01 PM
Photo of सोमवार देर रात तक बच्चों का एडमिट कार्ड लेकर शिक्षा मंत्री के घर क्यों बैठे थे APJ स्कूल के प्रिंसिपल- सौरभ भारद्वाज

सोमवार देर रात तक बच्चों का एडमिट कार्ड लेकर शिक्षा मंत्री के घर क्यों बैठे थे APJ स्कूल के प्रिंसिपल- सौरभ भारद्वाज

17 February 2026 - 5:34 PM
Photo of पाकिस्तान में बड़ा आतंकवादी हमला, 11 पुलिसकर्मियों की मौत, कई आम नागरिक घायल

पाकिस्तान में बड़ा आतंकवादी हमला, 11 पुलिसकर्मियों की मौत, कई आम नागरिक घायल

17 February 2026 - 4:15 PM
Photo of Chardham Yatra 2026 : चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट, यात्रियों पर लग सकता है रजिस्ट्रेशन चार्ज

Chardham Yatra 2026 : चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा अपडेट, यात्रियों पर लग सकता है रजिस्ट्रेशन चार्ज

17 February 2026 - 3:33 PM
Photo of भारत-फ्रांस की ऐतिहासिक डील, 114 राफेल मिलेंगे, 3.25 लाख करोड़ का सौदा, पीएम मोदी से मुंबई में मुलाकात

भारत-फ्रांस की ऐतिहासिक डील, 114 राफेल मिलेंगे, 3.25 लाख करोड़ का सौदा, पीएम मोदी से मुंबई में मुलाकात

17 February 2026 - 3:00 PM
Photo of ACB की देशव्यापी रेड से मचा हड़कंप, जल जीवन मिशन घोटाला मामले की जांच में नए खुलासे संभव

ACB की देशव्यापी रेड से मचा हड़कंप, जल जीवन मिशन घोटाला मामले की जांच में नए खुलासे संभव

17 February 2026 - 2:33 PM
Back to top button