लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित, 60 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने लिया भाग

Shanti Kumari22 January 2026 - 1:59 PM
International Conference 2026

International Conference 2026 : नई दिल्ली के भारत मंडपम में 21-23 जनवरी, 2026 को लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (IICDEM-2026) आयोजित हुआ, जिसमें 42 चुनाव प्रबंधन निकायों (EMBs) के प्रमुखों ने भाग लिया. यह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें वैश्विक चुनावी मुद्दों व नवाचारों पर चर्चा हुई.

60 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया

इस संबंध में आयोजन की शुरुआत मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी ने की. इस आयोजन में लगभग 60 अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें चुनाव प्रबंधन संस्थाओं के प्रमुख तथा कई देशों के राजदूत/हाई कमिश्नर शामिल थे.

चुनाव प्रबंधन संस्था प्रतिभागियों के लिए एक ऐसा मंच है, जहां लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर उच्च-स्तरीय विचार-विमर्श के लिए चुनाव प्रबंधन संस्थाओं के प्रमुख तथा वरिष्ठ नेता, राजदूत/हाई कमिश्नर एक ही स्थान पर एकत्र होते हैं.

भारत की ओर से वर्ष 2026 के दौरान अंतरराष्ट्रीय आई.डी.ई.ए. के चेयरपर्सन के रूप में विषय संबंधी प्राथमिकताएं साझा की गईं. चुनाव प्रबंधन संस्था के नेताओं तथा देश के प्रतिनिधियों ने लोकतंत्र और चुनाव प्रशासन के सामने वैश्विक चुनौतियों के बारे में अपने विचार साझा किए.

