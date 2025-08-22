Punjab

मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का निधन, 65 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Jaswinder Bhalla Died :
मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का निधन, 65 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

  • पंजाबी कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का निधन
  • अंतिम संस्कार 23 अगस्त को मोहाली में होगा
  • उन्होंने 1988 में “छंकार्टा 88” से शुरुआत की
  • स्टेज शो “Naughty Baba” विदेशों में किया
  • अपनी कॉमेडी से इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई

Jaswinder Bhalla Died : पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है. मशहूर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का निधन हो गया है. 65 वर्ष की उम्र में उन्होंने आज सुबह अंतिम सांस ली. उनका अंतिम संस्कार 23 अगस्त की दोपहर मोहाली के बलौंगी श्मशान घाट में किया जाएगा. उनके निधन से पूरी इंडस्ट्री में शोक की लहर फैल गई है.

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का जाना-माना चेहरा थे

जसविंदर भल्ला पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना-माना चेहरा थे. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1988 में कॉमेडी शो “छंकार्टा 88” से की थी. वहीं उनका फिल्मी सफर “दुल्ला भट्टी” से हुआ था. वे अपनी लोकप्रिय कॉमेडी सीरीज “छंकार्टा” और पंजाबी फिल्मों में निभाए गए मजेदार किरदारों के लिए जाने जाते थे. वो हर फिल्म में अलग-अलग टैगलाइन्स का इस्तेमाल करते थे, जिससे उनकी फिल्मों में कॉमेडी और भी मजेदार हो जाती थी.

इसके साथ ही जसविंदर भल्ला स्टेज शोज में भी सक्रिय रहते थे, उन्होंने “Naughty Baba in Town” नाम शो के साथ कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी सफल परफॉर्म दी थी.

पीएच.डी. की डिग्री मेरठ के कॉलेज से हासिल की

बता दें कि जसविंदर भल्ला का जन्म 4 मई 1960 को लुधियाना शहर में हुआ था. उनके पिता, मास्टर बहादुर सिंह भल्ला, गांव बरमालीपुर में प्राइमरी स्कूल के शिक्षक थे. भल्ला ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दोराहा से की थी. इसके बाद उन्होंने पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से अपनी बी.एससी. और एम.एससी. की पढ़ाई की. उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने चौधरी चरण सिंह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, मेरठ से पीएच.डी. की डिग्री हासिल की.

जसविंदर भल्ला की शादी परमदीप भल्ला से हुई

जसविंदर भल्ला की शादी परमदीप भल्ला से हुई थी, जो एक फाइन आर्ट्स की शिक्षक हैं. उनका एक बेटा है, पुखराज भल्ला, जो पंजाब यूनिवर्सिटी, पटियाला से ऑडियो विजुअल्स में बी. टेक की पढ़ाई कर रहा है. पुखराज 2002 से ही कुछ छंकार्टा कैसेट्स में नजर आ चुका है और पंजाबी फिल्मों में भी प्रभावशाली भूमिका निभा चुका है. वहीं उनकी बेटी अशप्रीत कौर की शादी नॉर्वे में हुई है.

उनकी कॉमेडी से चेहरे पर मुस्कान रहती थी

जसविंदर भल्ला ने कई लोकप्रिय पंजाबी फिल्मों में अपनी कॉमेडी से दर्शकों का दिल जीता. उन्होंने माहौल ठीक है, जीजा जी, जिन्हे मेरा दिल लुटेया, पावर कट, कबड्डी वन्स अगेन, अपन फिर मिलांगे, मेल करा दे रब्बा, कैरी ऑन जट्टा, जट्ट एंड जूलियट और जट्ट एयरवेज जैसी पंजाबी फिल्मों में काम किया है. जब भी वे स्क्रीन पर आते, अपनी कॉमेडी से दर्शकों के चेहरों पर मुस्कान छोड़ जाते थे.

