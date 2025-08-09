फटाफट पढ़ें

814 अध्यापकों को लैक्चरर पद पर तरक्की

तरक्की अनुभव और योगदान पर आधारित

पंजाबी, राजनीति, अंग्रेजी समेत कई विषयों के अध्यापक

शिक्षा मंत्री ने प्रेरित करने का भरोसा जताया

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में शैक्षिक सुधार

Punjab News : पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 814 मास्टर काडर अध्यापकों को लैक्चरर के तौर पर तरक्की दी है. इन अध्यापकों को तरक्की पूरे समर्पण के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में डाले योगदान और सालों के तजुर्बे को ध्यान में रखते हुये दी गई है.

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह तरक्कियाँ विभिन्न विषयों से सम्बन्धित अध्यापकों को दी गई हैं, जिनमें पंजाबी के 360, राजनीति शास्त्र के 271, अंग्रेजी के 135, कॉमर्स के 40, संस्कृत के दो, फाईन आर्टस का एक, होम साईंस के तीन और समाज शास्त्र के दो लैक्चरर शामिल हैं.

शिक्षा मंत्री ने अध्यापकों को दी बधाई

तरक्की प्राप्त करने वाले सभी अध्यापकों को बधाई देते हुये हरजोत सिंह बैंस ने विश्वास प्रकट किया कि वह अपने पढ़ाने के तजुर्बे और जुनून से नौजवानों, जिन्हें आगे चल कर देश का नेतृत्व करना है, को इसी तरह प्रेरित और शिक्षित करते रहेंगे, उन्होंने कहा कि इन अध्यापकों के कॅरियर में यह विस्तार उनको अपने लंबे तजुर्बे और दृढ़ वचनबद्धता से विद्यार्थियों के बौद्धिक और निजी विकास को यकीनी बनाने के लिए और बेहतर ढंग से सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित करेगा.

पंजाब सरकार की सोच के तहत शिक्षा में सुधार

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग एक ऐसा शैक्षिक माहौल सृजन करने के लिए वचनबद्ध है जो विद्यार्थियों की सफलता और शिक्षकों के पेशेवर विकास दोनों के लिए अनुकूल हो, उन्होंने आगे कहा कि यह तरक्कियाँ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की सोच अनुसार एक मजबूत शैक्षिक ढांचा बनाने के लिए विभाग के चल रहे यत्नों का हिस्सा हैं.

