Punjab

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने 814 अध्यापकों को लैक्चरर पद पर दी तरक्की

Ajay Yadav9 August 2025 - 10:00 AM
2 minutes read
Punjab News :
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने 814 अध्यापकों को लैक्चरर पद पर दी तरक्की

फटाफट पढ़ें

  • 814 अध्यापकों को लैक्चरर पद पर तरक्की
  • तरक्की अनुभव और योगदान पर आधारित
  • पंजाबी, राजनीति, अंग्रेजी समेत कई विषयों के अध्यापक
  • शिक्षा मंत्री ने प्रेरित करने का भरोसा जताया
  • मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में शैक्षिक सुधार

Punjab News : पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग ने 814 मास्टर काडर अध्यापकों को लैक्चरर के तौर पर तरक्की दी है. इन अध्यापकों को तरक्की पूरे समर्पण के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में डाले योगदान और सालों के तजुर्बे को ध्यान में रखते हुये दी गई है.

814 अध्यापकों को लैक्चरर पद पर तरक्की

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि यह तरक्कियाँ विभिन्न विषयों से सम्बन्धित अध्यापकों को दी गई हैं, जिनमें पंजाबी के 360, राजनीति शास्त्र के 271, अंग्रेजी के 135, कॉमर्स के 40, संस्कृत के दो, फाईन आर्टस का एक, होम साईंस के तीन और समाज शास्त्र के दो लैक्चरर शामिल हैं.

शिक्षा मंत्री ने अध्यापकों को दी बधाई

तरक्की प्राप्त करने वाले सभी अध्यापकों को बधाई देते हुये हरजोत सिंह बैंस ने विश्वास प्रकट किया कि वह अपने पढ़ाने के तजुर्बे और जुनून से नौजवानों, जिन्हें आगे चल कर देश का नेतृत्व करना है, को इसी तरह प्रेरित और शिक्षित करते रहेंगे, उन्होंने कहा कि इन अध्यापकों के कॅरियर में यह विस्तार उनको अपने लंबे तजुर्बे और दृढ़ वचनबद्धता से विद्यार्थियों के बौद्धिक और निजी विकास को यकीनी बनाने के लिए और बेहतर ढंग से सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रेरित करेगा.

पंजाब सरकार की सोच के तहत शिक्षा में सुधार

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग एक ऐसा शैक्षिक माहौल सृजन करने के लिए वचनबद्ध है जो विद्यार्थियों की सफलता और शिक्षकों के पेशेवर विकास दोनों के लिए अनुकूल हो, उन्होंने आगे कहा कि यह तरक्कियाँ मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की सोच अनुसार एक मजबूत शैक्षिक ढांचा बनाने के लिए विभाग के चल रहे यत्नों का हिस्सा हैं.

यह भी पढ़ें : बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ी, विजीलैंस ब्यूरो ने गिलको डिवैलपरों से जुड़ी संपत्तियों पर मारा छापा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav9 August 2025 - 10:00 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अच्छे आचरण वाले उम्रकैदियों को पुनर्वास का मौका देना जरूरी कदम : जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर

अच्छे आचरण वाले उम्रकैदियों को पुनर्वास का मौका देना जरूरी कदम : जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर

9 August 2025 - 11:28 AM
Photo of कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने ‘मेरा हलका मेरा परिवार’ कार्यक्रम के तहत आयोजित की विशाल लोक मिलनी

कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने ‘मेरा हलका मेरा परिवार’ कार्यक्रम के तहत आयोजित की विशाल लोक मिलनी

9 August 2025 - 10:35 AM
Photo of पंजाब में जेल सुधार: नए कर्मचारियों की नियुक्ति से मजबूत होगा प्रशासन

पंजाब में जेल सुधार: नए कर्मचारियों की नियुक्ति से मजबूत होगा प्रशासन

8 August 2025 - 10:59 PM
Photo of AAP की औद्योगिक रणनीति से साकार होगा “रंगला पंजाब” का सपना

AAP की औद्योगिक रणनीति से साकार होगा “रंगला पंजाब” का सपना

8 August 2025 - 10:37 PM
Photo of AAP राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और CM भगवंत मान की पहल, पंजाब में आएगी औद्योगिक क्रांति

AAP राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और CM भगवंत मान की पहल, पंजाब में आएगी औद्योगिक क्रांति

8 August 2025 - 9:58 PM
Photo of पंजाब सरकार की पहल, इराक में फंसे चार युवकों की हुई वतन वापसी

पंजाब सरकार की पहल, इराक में फंसे चार युवकों की हुई वतन वापसी

8 August 2025 - 9:19 PM
Photo of मिलावट के खिलाफ अभियान तेज, पंजाब के हर जिले में पहुंचेगी फूड सेफ्टी वैन

मिलावट के खिलाफ अभियान तेज, पंजाब के हर जिले में पहुंचेगी फूड सेफ्टी वैन

8 August 2025 - 4:22 PM
Photo of कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने गैस एजेंसियों पर मारा छापा, उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी

कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक ने गैस एजेंसियों पर मारा छापा, उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी पर कड़ी कार्रवाई की दी चेतावनी

8 August 2025 - 3:40 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 158वें दिन 91 तस्कर गिरफ्तार, 1.1 किलो हेरोइन बरामद

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 158वें दिन 91 तस्कर गिरफ्तार, 1.1 किलो हेरोइन बरामद

8 August 2025 - 3:14 PM
Photo of कपास और धान की फसलों पर पंजाब कृषि मंत्री के सख्त निर्देश, कृषि अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट

कपास और धान की फसलों पर पंजाब कृषि मंत्री के सख्त निर्देश, कृषि अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट

7 August 2025 - 10:47 PM
Back to top button