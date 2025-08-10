फटाफट पढ़ें

अखिलेश ने बीजेपी पर वोट डकैती का आरोप लगाया

अयोध्या में चुनाव आयोग पर पक्षपाती होने का आरोप

आयोग ने वोट चोरी नहीं, डकैती की,” बोले अखिलेश

चुनाव में पहले से तय था कि कौन जीतेगा

आयोग ने दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं की

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी याद दिलाया कि पिछले चुनावों में उनकी पार्टी ने निर्वाचन आयोग पर बिना किसी स्पष्टीकरण के सपा के 18,000 वोटों को हटाने का आरोप लगाया था, जबकि उन मतदाताओं ने पहले भी मतदान किया था.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया कि उसने उत्तर प्रदेश के पिछले उपचुनावों में बीजेपी के प्रभाव में काम किया. रक्षाबंधन मनाने के लिए परिवार के साथ अपने चाचा के घर पहुंचे अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा कि निर्वाचन आयोग न्याय करेगा या नहीं, इस बारे में हमेशा चिंता रही है. अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कुंदरकी, मीरापुर और खासकर अयोध्या जैसे कुछ उपचुनावों में ‘वोट चोरी’ एक छोटी सी बात थी, बीजेपी के निर्देश पर निर्वाचन आयोग ने वोटों की डकैती और अपहरण किया.

चुनाव में पहले से तय था कि कौन जीतेगा

अखिलेश यादव ने दावा किया कि इन चुनावों के दौरान, प्रशासन ने पहले से तय कर रखा था कि कौन से अधिकारी ड्यूटी पर होंगे, कौन कितने वोट हासिल करेगा, और यहां तक कि लोगों को एक से अधिक बार वोट डालने की सुविधा भी दी गई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे पास ऐसे वीडियो थे, जिनमें लोग छह-छह वोट डाल रहे थे. एक व्यक्ति अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर वोट करते हुए पकड़ा गया और मंत्री मतदान केंद्रों पर ही रुके हुए थे.

निर्वाचन आयोग ने बिना कारण 18,000 सपा वोटों को हटाया

सपा प्रमुख ने यह भी याद दिलाया कि पिछले चुनावों में उनकी पार्टी ने निर्वाचन आयोग पर बिना किसी स्पष्ट कारण के सपा के 18,000 वोटों को हटाने का आरोप लगाया था, जबकि उन मतदाताओं ने पहले भी मतदान किया था. उन्होंने कहा कि आयोग ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठे.

अखिलेश यादव ने दावा किया कि चुनाव आयोग के बारे में हमेशा यह चिंता रही है कि वो न्याय करेगा या नहीं. उन्होंने कहा कि अगर कभी कोई ऐसा चुनाव हुआ है, जिस पर पूरी बहस होनी चाहिए, तो वह यूपी उपचुनाव है. वोट चोरी तो बहुत छोटी बात है. बीजेपी के समर्थन से चुनाव आयोग ने डकैती डाली या वोटों का अपहरण किया.

