सर्दी का डबल अटैक, दिल्ली में घना कोहरा और ठंडी हवाएं, जानिए कितना गिरेगा तापमान

Ajay Yadav2 January 2026 - 7:55 AM
Delhi Weather Today :
Delhi Weather Today : नए साल के शुरूआत में भी दिल्ली में कोहरा छाया हुआ है. 2 जनवरी को घने कोहरे और ठंडी हवाओं के चलते मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. आईएमड़ी के मुताबकि सुबह के समय विजिबिलिटी काफी कम रह सकती है, आसमान में बादल छाए रहेंगे और धूप निकलने की संभावना बहुत कम है. वहीं तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 16 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, वहीं प्रदूषण के स्तर में हल्की राहत जरूर मिली है, लेकिन कई इलाकों में AQI अब 200 से 300 के बीच दर्ज किया जा रहा है.

बीते 24 घंटों में दिल्ली-NCR का मौसम साफ रहा. 1 जनवरी को भारतीय मौसम विभाग ने बारिश और कोल्ड डे का पूर्वानुमान जारी किया था, लेकिन दोपहर 12.00 बजे के बाद हल्की धूप निकलने से मौसम सुहावना हो गया. 31 दिसंबर की तुलना में ठंड कम महसूस की गई और दिनभर तापमान संतुलित रहा.

सीमित क्षेत्रों में ही हुई बारिश

मौसम विभाग की ओर से बारिश की संभावना जताई गई थी, हालांकि दिल्ली-NCR के कुछ सीमित इलाकों में बेहद हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई. अधिकांश क्षेत्रों में बारिश नहीं हुई, जिससे ठंड का असर कम रहा. हवाओं की गति भी कम रही, जिससे तापमान में अधिक गिरावट देखने को नहीं मिली.

दिल्ली में कोहरे और ठंड का डबल अटैक

2 जनवरी को लेकर मौसम विभाग ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है. आईएमडी के अनुसार सुबह के समय घना कोहरा छाया रह सकता है, जिससे सड़क और रेल सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है. पूरे दिन पांच से दस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठड़ी हवाएं चलेंगी और आसमान में बादलों की मौजूदगी बनी रहेगी.

धूप की कमी से ठंड का असर बढ़ेगा

मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 2 जनवरी को धूप निकलने की संभावना बहुत कम है, जिससे ठंड का असर बढ़ सकता है. हालाकि, ऑरेंज अलर्ट केवल 2 जनवरी के लिए ही जारी किया गया है. इसके बाद के दिनों में किसी नए अलर्ट की घोषणा अभी तक नहीं की गई है.

लर्ट सिर्फ 2 जनवरी तक सीमित

मौसम विभाग ने 7 जनवरी तक का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री तक गिरने की संभावना है. वहीं, शीतलहर को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है और हवाओं की गति 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच बनी रहेगी. जबकि 3 से 7 जनवरी के बीच किसी भी ऑरेंज या येलो अलर्ट की चेतावनी जारी नहीं की गई है, फिलहाल ये अलर्ट सिर्फ 2 जनवरी तक है.

