घरेलू हिंसा की शिकार हुई 35 वर्षीय महिला, पति और ननद ने दी दर्दनाक मौत

Shanti Kumari28 December 2025 - 8:09 PM
2 minutes read
Maharashtra News

Maharashtra News : महाराष्ट्र के पालघर से घरेलू हिंसा की एक दर्दनाक खबर सामने आई है। खबर है कि एक 35 वर्षीय महिला की उसके ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने महिला के पति और ननद को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की पहचान कल्पना सोनी के रूप में हुई है।

शादी के बाद लगातार हो रही थी प्रताड़ित

दरअसल, यह घटना विरार पश्चिम के एमबी एस्टेट इलाके की है, जहां इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस के अनुसार, कल्पना की शादी साल 2015 में महेश सोनी से हुई थी। शादी के बाद से ही उसे शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा था। घर में अक्सर विवाद होते रहते थे, जिनमें से एक विवाद शनिवार को हुआ, जिसके बाद कल्पना ने अपने दहेज की मांग की और घर छोड़ने की बात कही। इस पर महेश और उसकी बहन दीपाली सोनी गुस्से में आ गए।

महेश और दीपाली का घातक हमला

बोलिंज पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर, प्रकाश कवाले के मुताबिक, महेश सोनी और उसकी बहन दीपाली ने कल्पना के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया। गंभीर रूप से घायल कल्पना को पड़ोसियों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हुए कहा कि कल्पना की मौत वॉशरूम में गिरने से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि उसकी मौत बेरहमी से की गई पिटाई के कारण हुई थी।

पुलिस ने किया हत्या का मामला दर्ज
पुलिस ने बताया कि घटना के समय दंपती की सात साल की बेटी घर पर मौजूद नहीं थी। कल्पना के मामा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने महेश सोनी और दीपाली सोनी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपियों की हिरासत और आगे की जांच

पुलिस ने दोनों आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया, जहां उन्हें सात दिनों की हिरासत में भेज दिया गया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और आरोपियों से हिरासत में पूछताछ की जा रही है ताकि उनकी भूमिका का पता लगाया जा सके।

