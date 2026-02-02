Punjab

केंद्र सरकार के बजट में पंजाब के साथ भेदभाव मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

Ajay Yadav2 February 2026 - 12:01 PM
1 minute read
Harbhajan Singh ETO :
केंद्र सरकार के बजट में पंजाब के साथ भेदभाव हरभजन सिंह ई.टी.ओ.

Harbhajan Singh ETO : पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने केंद्र सरकार के 2026 के बजट में पंजाब राज्य के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है, उन्होंने कहा कि खुद को किसान हितैषी बताने वाली केंद्र सरकार इस बार भी पंजाब के किसानों को एम.एस.पी. की गारंटी देने में असफल रही है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर मुद्दे पर पंजाब के साथ भेदभाव कर रही है.

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने वर्ष 2025 में हुई भारी बारिश के कारण राज्य की सड़कों को हुए भारी नुकसान के मद्देनजर विशेष पैकेज की मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई.

किसी भी मांग को पूरा नहीं किया

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार ने सीमा सुरक्षा के मद्देनजर 1,000 करोड़ रुपये के एक विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की थी, जिससे पुलिस का आधुनिकीकरण किया जाना था. इसके अलावा ग्रामीण विकास फंड में बकाया 7,757 करोड़ रुपये, प्रति एकड़ 15,000 रुपये तक का उच्च फसल विविधीकरण प्रोत्साहन, राजस्व नुकसान के लिये जीएसटी मुआवजे की मांग, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं और जल आपूर्ति के लिए फंडों की मांग की गई थी. लेकिन केंद्र सरकार ने इनमें से किसी भी मांग को पूरा नहीं किया.

हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने कहा कि पंजाब के लोगों को उम्मीद थी कि केंद्रीय बजट में पंजाब राज्य के किसानों और उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष रियायतों की घोषणा की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ.

ये भी पढ़ें- Budget 2026 : बजट में सिगरेट महंगी-बीड़ी सस्ती, ये है शराब का अपडेट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav2 February 2026 - 12:01 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of सीएम भगवंत मान ने पीएम से हलवारा हवाई अड्डा शहीद करतार सिंह सराभा के नाम रखने की अपील की

सीएम भगवंत मान ने पीएम से हलवारा हवाई अड्डा शहीद करतार सिंह सराभा के नाम रखने की अपील की

2 February 2026 - 12:01 PM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 13वां दिन: पंजाब पुलिस ने 767 जगहों पर की छापेमारी, 148 लोग 4 हथियारों समेत काबू

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 13वां दिन: पंजाब पुलिस ने 767 जगहों पर की छापेमारी, 148 लोग 4 हथियारों समेत काबू

2 February 2026 - 11:19 AM
Photo of पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का आरोप- केंद्रीय बजट में पंजाब और हरियाणा के किसानों की अनदेखी

पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का आरोप- केंद्रीय बजट में पंजाब और हरियाणा के किसानों की अनदेखी

2 February 2026 - 10:00 AM
Photo of पंजाब सरकार ने केंद्रीय बजट को किसान और जनता विरोधी बताया, राज्य और उसके लोगों के साथ हुई लगातार उपेक्षा पर उठाए सवाल

पंजाब सरकार ने केंद्रीय बजट को किसान और जनता विरोधी बताया, राज्य और उसके लोगों के साथ हुई लगातार उपेक्षा पर उठाए सवाल

2 February 2026 - 9:17 AM
Photo of पंजाब ने ग्रीन स्कूल कार्यक्रम के तहत लगातार तीसरे वर्ष हासिल किया शीर्ष स्थान

पंजाब ने ग्रीन स्कूल कार्यक्रम के तहत लगातार तीसरे वर्ष हासिल किया शीर्ष स्थान

1 February 2026 - 3:42 PM
Photo of सीएम भगवंत मान की पहल से दक्षिण कोरिया ने कृषि में तकनीकी मदद की पेशकश

सीएम भगवंत मान की पहल से दक्षिण कोरिया ने कृषि में तकनीकी मदद की पेशकश

1 February 2026 - 3:20 PM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ के 12वें दिन : पंजाब पुलिस ने 727 स्थानों पर छापेमारी कर 192 गिरफ्तार, 5 हथियार बरामद

‘गैंगस्टरां ते वार’ के 12वें दिन : पंजाब पुलिस ने 727 स्थानों पर छापेमारी कर 192 गिरफ्तार, 5 हथियार बरामद

1 February 2026 - 2:41 PM
Photo of Yudh Nasheyan Virudh : नशे के खिलाफ बड़ा ऐलान, भगवंत मान सरकार ने 200 कॉलेजों के फैकल्टी को दी खास ट्रेनिंग

Yudh Nasheyan Virudh : नशे के खिलाफ बड़ा ऐलान, भगवंत मान सरकार ने 200 कॉलेजों के फैकल्टी को दी खास ट्रेनिंग

1 February 2026 - 2:13 PM
Photo of गुजरात के छात्रों का पंजाब राज्य किसान एवं खेत मजदूर आयोग में शैक्षणिक दौरा, कृषि मुद्दों पर हुआ संवाद

गुजरात के छात्रों का पंजाब राज्य किसान एवं खेत मजदूर आयोग में शैक्षणिक दौरा, कृषि मुद्दों पर हुआ संवाद

1 February 2026 - 1:49 PM
Photo of Halwara Airport : Air India को वायु सेना से अनुमति, 30 वर्षों बाद हलवारा Airport से उड़ानें होंगी शुरू

Halwara Airport : Air India को वायु सेना से अनुमति, 30 वर्षों बाद हलवारा Airport से उड़ानें होंगी शुरू

1 February 2026 - 1:47 PM
Back to top button