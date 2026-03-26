Madhya PradeshUttar Pradesh

दिग्विजय सिंह का अयोध्या दौरा, पहली बार किए रामलला के दर्शन, कहा- धर्म का उपयोग…

Karan Panchal26 March 2026 - 7:46 PM
1 minute read
Ayodhya Ram Mandir
दिग्विजय सिंह का अयोध्या दौरा, पहली बार किए रामलला के दर्शन, कहा- धर्म का उपयोग...

Ayodhya Ram Mandir : मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने गुरुवार को पहली बार अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन किए। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह उनका पहला दौरा माना जा रहा है। अयोध्या पहुंचने पर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष निर्मल खत्री से उनके आवास पर मिलने पहुंचे।

आस्था के अनुसार जीवन जीने का अधिकार

रामलला के दर्शन के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस में हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि धर्म का इस्तेमाल न तो राजनीति के लिए होना चाहिए और न ही किसी तरह के व्यवसाय के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से जुड़ा हो—हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी या ईसाई—हर किसी को अपनी आस्था के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है।

प्रभु का बुलावा पर पहुंचता है व्यक्ति

उन्होंने अपने अयोध्या दौरे को लेकर कहा, “जब प्रभु का बुलावा आता है, तो व्यक्ति अपने आप पहुंच जाता है।” साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रामलला के दर्शन के साथ हनुमान जी के दर्शन करना भी आवश्यक होता है।

राजनीतिक स्थिति को लेकर अलग-अलग प्रयास

वहीं, उनके इस दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह शायद अपनी राजनीतिक स्थिति को लेकर अलग-अलग प्रयास कर रहे हैं और यह दौरा भी उसी का हिस्सा हो सकता है।

ईरान-इजराइल तनाव का किया जिक्र

इसके अलावा, दिग्विजय सिंह ने अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी टिप्पणी करते हुए ईरान-इजराइल के तनाव का जिक्र किया और कहा कि वैश्विक हालात का असर आम लोगों तक दिखाई दे रहा है, खासकर ईंधन की कीमतों और उपलब्धता पर।

ये भी पढ़ें- LPG Crisis Charge : होटल और रेस्टोरेंट अब ग्राहकों से नहीं ले सकेंगे LPG चार्ज, जानिए क्या है पूरा मामला

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal26 March 2026 - 7:46 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of महोबा-बांदा हाईवे पर दो ट्रकों की भिड़ंत, हादसे में तीन लोगों की जलकर मौत

महोबा-बांदा हाईवे पर दो ट्रकों की भिड़ंत, हादसे में तीन लोगों की जलकर मौत

26 March 2026 - 1:14 PM
Photo of लखनऊ की दुल्हन ने 9 दिन में किया ऐसा कांड, सुबह ससुराल पहुंची और शाम तक प्रेमी संग फरार

लखनऊ की दुल्हन ने 9 दिन में किया ऐसा कांड, सुबह ससुराल पहुंची और शाम तक प्रेमी संग फरार

26 March 2026 - 12:20 PM
Photo of टिक्की की मशहूर दुकान में पैरों से आलू धोते युवक का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा

टिक्की की मशहूर दुकान में पैरों से आलू धोते युवक का वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा

25 March 2026 - 12:40 PM
Photo of UP News : सीवर टैंक में जहरीली गैस से पिता-पुत्र की मौत, इलाके में सनसनी

UP News : सीवर टैंक में जहरीली गैस से पिता-पुत्र की मौत, इलाके में सनसनी

25 March 2026 - 12:17 PM
Photo of दतिया में विकास की रफ्तार तेज, CM मोहन यादव ने योजनाओं और प्रोजेक्ट्स का किया शुभारंभ

दतिया में विकास की रफ्तार तेज, CM मोहन यादव ने योजनाओं और प्रोजेक्ट्स का किया शुभारंभ

24 March 2026 - 7:21 PM
Photo of उज्जैन में मुस्लिम बहुल इलाके में बुलडोजर कार्रवाई, इलाके में पुलिस बल तैनात

उज्जैन में मुस्लिम बहुल इलाके में बुलडोजर कार्रवाई, इलाके में पुलिस बल तैनात

24 March 2026 - 5:58 PM
Photo of तेज धमाके के साथ गिरा मकान, मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत, कई घायल

तेज धमाके के साथ गिरा मकान, मलबे में दबने से 2 लोगों की मौत, कई घायल

24 March 2026 - 11:41 AM
Photo of प्रयागराज के फाफामऊ में कोल्ड स्टोरेज ढहा, अमोनिया गैस रिसाव से 5 मजदूरों की मौत

प्रयागराज के फाफामऊ में कोल्ड स्टोरेज ढहा, अमोनिया गैस रिसाव से 5 मजदूरों की मौत

24 March 2026 - 10:05 AM
Photo of Prayagraj Cold Storage : प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, कोल्ड स्टोरेज ढहने से 4 मजदूरों की मौत, 20 घायल

Prayagraj Cold Storage : प्रयागराज में दर्दनाक हादसा, कोल्ड स्टोरेज ढहने से 4 मजदूरों की मौत, 20 घायल

23 March 2026 - 7:37 PM
Photo of मुस्लिम डॉक्टर पर हिंदू लड़की से दुष्कर्म का आरोप, नशीला इंजेक्शन देने के बाद परिजनों ने घर में आग लगाई

मुस्लिम डॉक्टर पर हिंदू लड़की से दुष्कर्म का आरोप, नशीला इंजेक्शन देने के बाद परिजनों ने घर में आग लगाई

23 March 2026 - 2:05 PM
Back to top button