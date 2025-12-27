Digvijay Singh Post : CWC बैठक शुरू होने से ठीक पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट कर दिया है, जो राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर साझा कर उनकी तारीफ की है, जिससे राजनीतिक पारा चढ़ गया है।

दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री की वो तस्वीर साझा की है जिसमें मोदी लालकृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे नजर आते हैं। इस पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि ‘RSS का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर सीएम और पीएम बना। यह संगठन की शक्ति है।’

राहुल और प्रियंका समेत PM मोदी को किया टैग

इतना ही नहीं उन्होंने अपने किए गए इस पोस्ट में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे के साथ नरेंद्र मोदी को भी टैग किया है, जो अपने आप में ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेतृत्व को अप्रत्यक्ष रूप से नसीहत दे रहे हैं? या कांग्रेस संगठन में ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले कैडर की कमी पर कटाक्ष है?

कांग्रेस से बगावत का है संकेत?

बता दें कि CWC की बैठक के दौरान दिग्विजय सिंह का यह पोस्ट डालना कांग्रेस से बगावत की ओर संकेत कर रहा है।

