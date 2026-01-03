Dharamshala Student Death : हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से रैंगिंग और यौन उत्पीड़न की एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर अब कोई भी माता-पिता या स्टूडेंट बाहर जाकर अपने सपने पूरे करने के लिए हजारों बार सोचेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि डर के साए में कई छात्र-छात्राओं को अपने सपनों का गला घोंटना पड़े। या फिर अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़े, ठीक वैसे ही जैसे धर्मशाला के सरकारी कॉलेज में पढ़ रही एक 19 वर्षीय छात्रा को धोना पड़ा।

यह घटना 26 दिसंबर 2025 की है। जहां एक 19 वर्षीय छात्रा, जो शिक्षा के लिए धर्मशाला के सरकारी कॉलेज आई थी, इलाज के दौरान अपने परिवार के लिए जीवनभर का दुख छोड़ गई है। उसके पिता ने कॉलेज में रैगिंग, मारपीट और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मृतक छात्रा के पिता की शिकायत पर पुलिस ने तीन सीनियर छात्राओं और एक प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

पिता का गंभीर आरोप

पिता ने बताया कि 18 सितंबर 2025 को उनकी बेटी के साथ तीन सीनियर छात्राओं ने मारपीट की थी, और प्रोफेसर अशोक कुमार ने छात्रा के साथ अश्लील हरकतें की थीं। उन्होंने दावा किया कि इस उत्पीड़न के कारण उनकी बेटी की तबीयत खराब हो गई, और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतका के पिता के मुताबिक, बेटी सदमे में थी, इसलिए वह पहले शिकायत नहीं कर सके।

मामले की हो रही गहन जांच

पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच की जा रही है, जिसमें मेडिकल रिकॉर्ड, वीडियो सबूत और संबंधित पक्षों के बयान शामिल हैं। यह मामला हिमाचल प्रदेश शैक्षणिक संस्थान (रैगिंग निषेध) अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की धारा 75, 115(2) के तहत दर्ज किया गया है।

रैगिंग के कारण छात्रा हो गई थी फेल

धर्मशाला पुलिस ने बताया कि छात्रा की तबीयत बिगड़ने के कारण पहले उसका बयान नहीं लिया जा सका था, लेकिन बाद में पिता का बयान दर्ज किया गया। प्रारंभिक जांच में यह पता चला है कि छात्रा को रैगिंग का शिकार होने के कारण बीए प्रथम वर्ष की परीक्षा में असफल होना पड़ा था।

छात्रा का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल

इस बीच, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें छात्रा ने प्रोफेसर पर मानसिक उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस वीडियो ने मामले को और भी गंभीर बना दिया। प्रोफेसर ने सभी आरोपों से इंकार किया है और कहा कि छात्रा पिछले शैक्षणिक सत्र में उनकी छात्रा थी, जबकि वर्तमान सत्र में वह उनकी छात्रा नहीं है।

एबीवीपी की राज्य सचिव नैन्सी अटल ने आरोपियों को सजा देने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

ये भी पढ़ें – पटियाला में होगा गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह, राज्यपाल लहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप