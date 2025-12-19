Punjab News : पंजाब में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे ठंड और बढ़ गई है और दृश्यता भी कम रही. गुरुवार को पटियाला में दृश्यता केवल 30 मीटर रही, जबकि अमृतसर और लुधियाना में यह 50-50 मीटर दर्ज की गई.

पंजाब में दिन के तापमान में 2.1 डिग्री की गिरावट आई, जिससे लुधियाना और पटियाला का पारा सामान्य से नीचे दर्ज किया गया. सबसे अधिक 26.8 डिग्री का पारा बठिंडा का दर्ज किया गया.

न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर

मौसम विभाग ने आज और कल के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. विभाग के अनुसार, शनिवार से हल्की बारिश हो सकती है, जिससे आने वाले दिनों में तापमान घटेगा और ठंड और बढ़ेगी. हालांकि, पंजाब का न्यूनतम तापमान 0.3 डिग्री बढ़कर सामान्य से 3.5 डिग्री ऊपर रहा. सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस एसबीएस नगर में दर्ज किया गया.

लुधियाना और पटियाला में सामान्य से नीचे

अमृतसर में न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री, लुधियाना 9.8 डिग्री, पटियाला 10.4 डिग्री, पठानकोट 10.0 डिग्री, बठिंडा 8.6 डिग्री और फरीदकोट 7.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. वहीं, अधिकतम तापमान अमृतसर में 22.8 डिग्री, लुधियाना 16.8 डिग्री (सामान्य से 4.2 डिग्री कम), पटियाला 19.2 डिग्री (सामान्य से 0.6 डिग्री कम), पठानकोट 20.8 डिग्री, बठिंडा 24.0 डिग्री, गुरदासपुर 21.0 डिग्री और एसबीएस नगर 20.2 डिग्री रहा.

अमृतसर एयरपोर्ट पर उड़ानें लेट और रद्द

कोहरे के चलते अमृतसर के श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की दुबई उड़ान 5 घंटे देर से पहुंची. यह उड़ान सुबह 1:00 बजे के बजाय 5:55 बजे लैंड हुई. इसी तरह, स्पाइसजेट की सुबह 7:50 वाली दुबई उड़ान 11:34 बजे पहुँची. वहीं, 9:45 बजे आने वाली शिमला उड़ान और इंडिगो की दोपहर 12:25 बजे वाली कोलकाता उड़ान रद्द कर दी गई, जिससे अन्य उड़ानों की भी समय-सारिणी प्रभावित हुई.

