लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग तेज, लेह में छात्रों और पुलिस की झड़प, CRPF की गाड़ी को लगाई आग

Ajay Yadav24 September 2025 - 3:33 PM
2 minutes read
Leh Students Protest :
लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग तेज, लेह में छात्रों और पुलिस की झड़प, CRPF की गाड़ी को लगाई आग

  • लेह में छात्रों ने वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन किया
  • CRPF की गाड़ी जलाई, पुलिस से झड़प हुई
  • वांगचुक लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं
  • छात्रों ने छठी अनुसूची की मांग को लेकर मोर्चा खोला
  • अनुच्छेद 370 हटने के बाद बढ़ी लद्दाख की मांगें

Leh Students Protest : लेह में Gen-Z ने बुधवार (24 सितंबर) को केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया. छात्रों ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान छात्रों ने CRPF की एक गाड़ी को आग के हवाले कर दिया. पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी देखने को मिली. वांगचुक पिछले कई महीनों से लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है.

दरअसल, सामाजिक और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लद्दाख में कई दिनों से अनशन पर बैठे थे. वे लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करने और पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं. उनके समर्थन में लेह छात्रों ने बुधवार (24 सितंबर) को विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. यह प्रदर्शन इतना उग्र हो गया कि छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. स्थिति संभालने की कोशिश में पुलिस ने हस्तक्षेप किया, लेकिन प्रदर्शन और ज्यादा भड़क गया.

वांगचुक के समर्थन में सड़कों पर उतरे छात्र

बता दें कि सोनम वांगचुक की अगुवाई वाली लद्दाख की एपेक्स बॉडी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को छठी अनुसूची और पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग कर रही है. वांगचुक ने इसके लिए बीते कई दिनों तक भूख हड़ताल भी की. उन्होंने पहले नई दिल्ली तक लंबा मार्च किया था. इसके बाद भूख हड़ताल पर बैठे. अब उनके समर्थन में Gen-Z सड़कों पर उतर आए हैं.

गौरतलब है कि पांच अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांट दिया गया था. जम्मू कश्मीर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना, जबकि लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गया था. इसी लद्दाख को लेकर पूर्ण दर्जे की मांग हो रही है.

