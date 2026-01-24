Delhi Traffic Alert : दिल्ली में गणतंत्र दिवस 2026 परेड की तैयारियां जोरों पर है। वहीं दिल्ली में ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की है।

कुछ मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद

दिल्ली मेट्रो सेवाएं सामान्य रहेंगी, लेकिन 23 और 26 जनवरी को कुछ मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद रहेंगे। इनमें केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट और ITO मेट्रो स्टेशन के कुछ गेट शामिल हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक रफी मार्ग, जनपथ और मान सिंह रोड से कर्तव्य पथ की ओर जाने वाली सड़कें बंद रहेंगी।

इसके अलावा तिलक मार्ग, आजाद मार्ग, नेताजी सुभाष मार्ग और बहादुर शाह जफर मार्ग पर भी गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। इंडिया गेट क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही कम होगी।

तीन हजार पुलिसकर्मी तैनात

रिपोर्ट के अनुसार, कर्तव्य पथ से लेकर परेड रूट के आसपास की सड़कों पर 3000 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। ताकि किसी तरह की असुविधा न हो। ट्रैफिक पुलिस की सुरक्षा को देखते हुए, इस बार पुलिसकर्मियों को एलईडी लाइट लगे जैकेट भी दिए गए हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगी पार्किंग

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने मैदान में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, परेड देखने वाले लोगों के पार्किंग पास के पीछे QR कोड दिया गया है जिसे स्कैन करने पर ट्रैफिक रूट को लेकर एनीमेटेड वीडियो उस शख्स के मोबाइल में आ जाएगा। इस वीडियो की मदद से गाड़ी चालक रूट को आसानी से फॉलो करते हुए सीधे पार्किंग तक पहुंचा जाएंगे।

सोशल मीडिया हैंडल व हेल्पलाइन पर बनाए रखें नजर

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को रिंग रोड, आश्रम चौक, सराय काले खां, IP फ्लाईओवर और राजघाट जैसे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ताजा जानकारी के लिए लोग दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल और हेल्पलाइन पर नजर बनाए रखें।

दिल्ली में नहीं होगा प्रवेश

गणतंत्र दिवस परेड के लिए गौतमबुद्धनगर पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है। 25 जनवरी, 2026 को रात 10 बजे से 26 जनवरी को कार्यक्रम पूरा होने तक जिला गौतमबुद्धनगर से दिल्ली में प्रवेश करने वाले और अन्य जगहों को जाने वाले मालवाहक यानी भारी, मध्यम व हल्के वाहनों का सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली में प्रवेश नहीं होगा।

आपातकालीन वाहनों पर नियम लागू नहीं

यह वाहन अपनी मंजिल को जाने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्तों को चुन सकते हैं। हालांकि, आपातकालीन वाहन जैसे एंबुलेंस और फायर सर्विस आदि पर ये निर्देश लागू नहीं होगा। जानें कि 25 जनवरी की रात और 26 जनवरी की सुबह किन रास्तों से दिल्ली जा सकते हैं।

