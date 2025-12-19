Delhi Pollution : दिल्ली में प्रदूषण का स्तर दिन-प्रतिदिन खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है। जिससे बच्चों और बुजुर्गों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली वासी जहरीली सांस लेने को मजबूर हैं। बता दें कि आज यानी छठे दिन भी दिल्ली में एयर क्वालिटी (AQI) 387 दर्ज किया गया है।

दिल्ली से जाने-आने वाली कई फ्लाइट्स

राष्ट्रीय राजधानी में AQI गुरुवार की तुलना में और अधिक बिगड़ी है। कल शहर का AQI 373 दर्ज किया गया था। आईटीओ, पालम, गाजीपुर और ग्रेटर नोएडा के आसपास के इलाके घनी धुंध की मोटी परत से घिरे रहे। IGI एयरपोर्ट पर आज 152 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 79 दिल्ली से जाने और 73 आने वाली फ्लाइट्स कैंसिल हैं। वहीं 4 अंतरराष्ट्रीय उड़ाने भी शामिल हैं।

घनी धुंध से थमी रफ्तार

एअर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी कई एयरलाइनों ने उड़ानें प्रभावित होने की आशंका को लेकर यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। सुबह के समय घनी धुंध के कारण एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही।

