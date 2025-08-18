Delhi PM Modi Rally : आम आदमी पार्टी ने रविवार को हुई पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में एमसीडी कर्मचारियों को भेजने को लेकर सोमवार को भी भाजपा पर हमला बोला. ‘‘आप’’ दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में पीएम मोदी की रैली पूरी तरह फ्लॉप रही. भाजपा की विपदा सरकार से नाराज दिल्ली की जनता रैली में नहीं पहुंची. इसलिए भाजपा ने रैली में जमा भीड़ की कोई फोटो सोशल मीडिया पर साझा नहीं किया. उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ही बता दें कि रैली में पीएम का भाषण सुनने वाले कितने लोग थे? उधर, मेयर द्वारा एमसीडी कर्मचारियों को रैली में भेजने को लेकर कोई आदेश जारी करने से इनकार करने पर ‘‘आप’’ विधायक दल के चीफ व्हिप संजीव झा ने सीएम रेखा गुप्ता, एलजी वीके सक्सेना, मेयर और एमसीडी कमिश्नर को पत्र लिखा है और इसे गंभीर मामला बताते हुए जांच करने व आदेश जारी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

पीएम मोदी की रैली में MCD कर्मचारियों को जबरन भेजा

सोमवार को ‘‘आप’’ मुख्यालय पर सौरभ भारद्वाज ने किराड़ी से विधायक संजीव और तिलक नगर से विधायक जरनैल सिंह के साथ प्रेसवार्ता कर कहा कि रविवार को दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी की एक बड़ी रैली थी. इस रैली में कोई टीवी चैनल का कैमरा उपलब्ध नहीं था. सबको कहा गया कि डीडी न्यूज का कैमरा ही अंदर जाएगा और डीडी न्यूज ही सबको फीड देगा. किसी मीडिया में पीएम की रैली में भीड़ का जिक्र गायब है. क्योंकि पीएम की रैली पूरी तरह से फ्लॉप हो गई. भाजपा ने अपने एक्स हैंडल पर भी जनता का क्लोजअप की फोटो डाली है. पीएम की रैली में किसी मीडिया कर्मी को नहीं बुलाया गया था. भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बताएं कि पीएम का भाषण सुनने वाले कितने लोग थे?

विधायक संजीव झा ने कहा कि प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ नदारत थी. रविवार को एमसीडी के शिक्षकों और कर्मचारियों को आदेश दिया गया कि प्रधानमंत्री की रैली में पहुंचना है. धमका कर कर्मचारियों को बसों में भर कर भेजा गया. जो कर्मचारी नहीं जाना चाहता था, उसको फोन करके बुलाया गया कि अगर नहीं आओगे तो सख्त कार्रवाई होगी. इसकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर चली. एमसीडी के निगम पार्षद, जोन चेयरमैन खड़े होकर कर्मचारियों को बसों में भर रहे थे और उन्हें पीएम की रेली में भेजा गया. आज कई मीडिया में पढ़ा कि मेयर राजा इकबाल सिंह कह रहे हैं कि ऐसा कोई आदेश नहीं था.

एमसीडी आदेश की जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग

संजीव झा ने कहा कि मैंने सीएम रेखा गुप्ता, एलजी, मेयर और एमसीडी कमिश्नर को एक पत्र लिखा है और पत्र के साथ एमसीडी द्वारा जारी आदेश की कॉपी को भी संलग्न किया है. अगर मेयर की बात सच है कि एमसीडी का कोई आदेश नहीं था तो फिर यह जारी आदेश किसका था? फिर तो यह बहुत और भी गंभीर विषय है. छुट्टी के दिन आखिर कौन व्यक्ति है और कैसे यह सरकारी आदेश आ जाता है. बहुत सारे लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखे थे. इनको आखिर कैसे बुलाया गया? इसकी जांच की जानी चाहिए और कोई भी दोषी पाया जाए, उस पर ठोस कार्रवाई हो.

जनता नाराज, कर्मचारियों को जबरन रैली में भेजने का मामला गंभीर

संजीव झा ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद रविवार को प्रधानमंत्री पहली बार दिल्ली आए. ऐसे में उनकी रैली में लोगों को बसों में भर-भर कर जाना चाहिए. अगर महिलाओं को 2500 रुपए मिल गए होते, तो महिलाएं खुद बसों में भर कर जातीं. अगर गरीबों की झुग्गियां नहीं टूटी होतीं तो वो भी जाते. हजारों सिविल डिफेंस वालेंटियर्स भी नौकरी मिल गई होती तो जाते. आज पूरी दिल्ली की जनता त्राहि-त्राहि कर रही है और लोग भाजपा से नफरत कर रहे हैं. यही कारण है कि घोषित और अघोषित आदेश देकर जबरदस्ती कर्मचारियों को रैली में भेजा गया. मुझे उम्मीद है कि मेरी शिकायत पर जांच की जाएगी और मेयर सही बोल रहे हैं तो जिम्मेदार लोगों पर उचित कार्रवाई होगी.

नेता मौजूद, जनता का भरोसा खत्म, भाजपा पर सवाल

इस दौरान तिलक नगर से विधायक जरनैल सिंह ने कहा कि भाजपा की रैली में पीएम के साथ दो राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, उपराज्यपाल, सांसद और दिल्ली के सातों मंत्री मौजूद थे. इसके बावजूद रैली में लोगों न जाएं तो इसका सबसे बड़ा कारण भाजपा सरकार का नकारापन है. लोग भाजपा के नेताओं को ढूंढ रहे हैं ताकि उनसे सवाल पूछ सकें. आज अगर भाजपा के खिलाफ कोई रैली हो तो वहां लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे. दिल्ली में भाजपा की पहली सरकार है, जिस पर से लोगों ने 100 दिनों के अंदर ही अपना भरोसा खो दिया था.

सफाई कर्मचारी रैलियों में, गली-कूड़े पर भाजपा पर सवाल

जरनैल सिंह ने कहा कि मेरी परेशानी संवैधानिक मर्यादाओ को तार-तार करने को लेकर है. दिल्ली के अंदर गलियों-मोहल्लों के अंदर कूड़े के बड़े-बड़े ढेर लगे पड़े हैं. उनकी सफाई नहीं हो रही है. इसके बावजूद भाजपा सफाई कर्मचारियों को तिरंगा यात्रा तो कभी रैलियों मे बुला रहे हैं. सफाई कर्मचारी सफाई का काम करें या रैलियों में जाएं. हमें उम्मीद बहुत कम है कि सीएम रेखा गुप्ता पत्र का संज्ञान लेकर कोई जवाब दे पाएंगी. अगर मेयर आदेश जारी होने से मना कर रहे हैं तो भाजपा किस अधिकार से कर्मचारियों को बसों में भर-भर कर रैली में लेकर जा रही है. सीएम को इस पर जवाब देना चाहिए. रविवार को दिल्ली के अलग-अलग वार्डों में जाकर ‘‘आप’’ के कार्यकर्ताओं ने 73 जगहों से कर्मचारियों को बसों में भेजने का लाइव टेलीकास्ट किया है. इससे भाजपा इन्कार नहीं कर सकती है.

यह भी पढ़ें : आप विधायक संजीव झा ने CM को लिखी चिट्ठी, पूछा पीएम की रैली में MCD कर्मचारियों को किसने भेजा? जांच हो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप