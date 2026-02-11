Delhi Metro : दिल्ली मेट्रो नेटवर्क की मैजेंटा लाइन (लाइन-8) दिल्ली मेट्रो का सबसे लंबा कॉरिडोर बनने वाली है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरचेंज स्टेशन और अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे, जिससे नेशनल कैपिटल रीजन में क्रॉस-सिटी कनेक्टिविटी काफ़ी बेहतर होगी।

प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, “हाल ही में मंज़ूर हुए Phase-V (A) कॉरिडोर, यानी लाइन 8 (मैजेंटा लाइन) का रामकृष्ण आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ (वाया सेंट्रल विस्टा) तक एक्सटेंशन को देखते हुए, Phase-IV का इंद्रप्रस्थ-इंद्रलोक कॉरिडोर मैजेंटा लाइन के एक्सटेंशन के तौर पर बनाया जाएगा।

बॉटनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक…

मजेंटा लाइन (यानी बॉटनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक) की कुल लंबाई लगभग 89 किलोमीटर होगी, जो इसे दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का सबसे लंबा कॉरिडोर बनाती है। यह लाइन बॉटनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक चलेगी और पूरी तरह से चालू होने के बाद पूरी तरह से ड्राइवरलेस मेट्रो कॉरिडोर के रूप में काम करेगी।

21 इंटरचेंज स्टेशन होंगे

“पूरा होने के बाद, मजेंटा लाइन में 21 इंटरचेंज स्टेशन होंगे। वर्तमान में, चालू हिस्से में चार इंटरचेंज स्टेशन हैं- कालकाजी मंदिर, बॉटनिकल गार्डन, जनकपुरी पश्चिम और हौज खास। फेज-IV और फेज V-(A) के तहत अतिरिक्त 17 इंटरचेंज स्टेशन जोड़े जाएंगे, जिनके नाम हैं- कालिंदी कुंज, चिराग दिल्ली, टर्मिनल-1 IGI एयरपोर्ट, पीरागढ़ी, पीतमपुरा (मधुबन चौक), हैदरपुर बादली मोड़, मजलिस पार्क, आजादपुर, पुलबंगश, नबी करीम, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, शिवाजी स्टेडियम, केंद्रीय सचिवालय, इंद्रप्रस्थ, दिल्ली गेट, नई दिल्ली और इंद्रलोक।

65 स्टेशन, 40 अंडरग्राउंड स्टेशन

पूरा होने पर, बॉटनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक की मैजेंटा लाइन में 65 स्टेशन होंगे, जिनमें से 40 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। मैजेंटा लाइन की बड़ी इंटरचेंज सुविधाओं से यात्रा का समय कम होने, मुख्य कॉरिडोर पर भीड़ कम होने और पूरे शहर में आसान, एंड-टू-एंड कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद है।

सबसे ऊंचा मेट्रो स्टेशन

मैजेंटा लाइन की खासियत यह भी है कि इसमें दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के दो खास इंजीनियरिंग लैंडमार्क हैं। इस कॉरिडोर पर मौजूद हैदरपुर बादली मोड़, सिस्टम का सबसे ऊंचा मेट्रो स्टेशन है (पियर नंबर 340 पर रेल लेवल की ऊंचाई लगभग 28.362 मीटर है), जबकि मैजेंटा लाइन पर ही हौज खास, सबसे गहरा अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है (लगभग 29 मीटर)। ये माइलस्टोन कॉरिडोर की कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस को दिखाते हैं।

