Delhi Car Blast: आतंकी जसीर बिलाल की कोर्ट से मांग, आज होगी सुनवाई

Delhi Car Blast : दिल्ली लाल किले के पास हुए धमाके से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। आतंकी जसीर बिलाल वानी ने NIA कोर्ट से अपने वकील से मिलने की अनुमति मांगी है। जिसपर आज सुनवाई होनी है। जसीर बिलाल वही साजिशकर्ता है जिसने ड्रोन मॉडिफाई और धमाके से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की थी।

आतंकी को 10 दिन NIA कस्टडी में भेजा

आतंकी जसीर बिलाल वानी कश्मीर के अनंतनाग जिले के काजीगुंड क्षेत्र का निवासी बताया गया है। NIA ने उसे श्रीनगर से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जिसके बाद NIA को 10 दिन की कस्टडी मिली। वानी ने धमाके की पूरी योजना में उमर उन नबी के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाई थी।

10 नवंबर दिल्ली कार ब्लास्ट

देश की राजधानी दिल्ली में 10 नवंबर को कार में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 13 से अधिक लोगों की मौत हो गई। कई लोग गंभीर रुप से घायल हुए। आतंकी उमर नबी कार धमाके में ही मारा गया। दिल्ली कार ब्लास्ट एक फिदायीन हमला था। उमर के शरीर का भाग गाड़ी में मिला जिसके आधार पर उसका DNA टेस्ट हुआ, और उमर के माता पिता से मैच हुआ। सुरक्षा एजेंसियों की तहकीकात नें अल फलाह यूनिवर्सिटी आतंक का गढ़ बनकर सामने आई, जहां पूरी साजिश को अंजाम दिया गया।

अलर्ट मोड पर सुरक्षा एजेंसियां

दिल्ली ब्लास्ट से पहले आतंकी डॉ. तुर्की गए थे। जहां वे जैश ए मोहम्मद आंतकी संगठन के टच में थे, पूरी ट्रेनिंग वहीं से मिली थी। दिल्ली कार ब्लास्ट से पहले फरीदाबाद से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट मिला, और देर शाम करीब 8 बजे लाल किले के पास विस्फोट हुआ। बहरहाल दिल्ली ब्लास्ट केस में सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। हर दिन मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं।

