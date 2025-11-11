बड़ी ख़बरराष्ट्रीय

सुसाइड बॉम्बर के रूप में उमर उ नबी की पहचान, ‘फरीदाबाद मॉड्यूल’ से तार जुड़ने की संभावना

Delhi Blast :

Delhi Blast : देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास कल यानी सोमवार शाम को हुए बम धमाके से पूरा देश दहल उठा है। इस हमले में 9 लोगों की जान चली गई है, लगभग 25 लोग घायल हैं जिनका नजदीकी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं इस हमले की जांच कर रहे एजेंसियों को अब तक की जांच में बड़ा क्लू मिला है, जिसके आधार पर ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं न कहीं ये हमला फरीदाबाद के रेडिकल नेटवर्क ‘फरीदाबाद मॉड्यूल’ से जुड़ा हुआ है।

सुसाइड बॉम्बर उमर उ नबी की पहचान

इस हमले के बाद सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक सबूतों से संदिग्ध सुसाइड बॉम्बर के रूप में फरीदाबाद के डॉक्टर उमर उ नबी की पहचान हुई है। ब्लास्ट स्थल से बरामद एक कटा हुआ हाथ डॉक्टर उमर का ही माना जा रहा है, जिसकी डीएनए जांच के लिए कश्मीर में उनके परिवार के सैंपल लिए जा रहे हैं।

ड्राइवर द्वारा ट्रिगर दबाने की आशंका

यह हमला सोमवार शाम पीक आवर्स के दौरान रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास हुआ। सूत्रों के मुताबिक कार में भारी मात्रा में विस्फोटक लदा था, जो संभवतः ड्राइवर द्वारा ही ट्रिगर किया गया। विस्फोट इतना जोरदार था कि कार के परखचे उड़ गए और आसपास के वाहनों व पैदल यात्रियों को भारी नुकसान पहुंचा।

दिल्ली पुलिस ने जारी किया हाई अलर्ट

घटनास्थल पर पहुंची दिल्ली पुलिस और एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जहां 9 लोगों के मौत की खबर थी। वहीं घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली पुलिस ने पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा से हमलावर की पहचान तेजी से हुई।

उमर की पहचान

जांचकर्ताओं ने पुष्टि की है कि संदिग्ध हमलावर डॉक्टर उमर उ नबी है, जो जम्मू-कश्मीर के पुलवामा का मूल निवासी है। 24 फरवरी 1989 को जन्मे उमर के पिता गुलाम नबी भट एक सरकारी शिक्षक थे, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण 10-15 साल पहले नौकरी छोड़ चुके थे। उमर की मां शमीमा बानो कोयिल, पुलवामा की रहने वाली है। परिवार में दो भाई और एक बड़ी बहन हैं। एक भाई और बहन शादीशुदा हैं, जबकि एक भाई अविवाहित। पुलिस ने उमर के दोनों भाइयों और मां को हिरासत में ले लिया है।

