Delhi NCR

भाजपा विधायक हरीश खुराना पर मारपीट का आरोप, एफआईआर दर्ज करने से कतरा रही पुलिस : AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज

Avinay Mishra21 August 2025 - 9:16 PM
3 minutes read

Delhi : आम आदमी पार्टी ने भाजपा विधायक हरीश खुराना द्वारा आचार्य भिक्षु सरकारी अस्पताल के एक डॉक्टर के साथ कथित मारपीट मामले में अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज होने पर सवाल उठाया है। ‘‘आप’’ दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि विधायक हरीश खुराना ने बुधवार को डॉक्टर के साथ गाली-गलौंज व मारपीट की थी, लेकिन दिल्ली पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने से कतरा रही है। ये वही हरीश खुराना हैं, जिन्होंने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले हमलावर की फर्जी फोटो ‘‘आप’’ विधायक गोपाल इटालिया के साथ ट्वीट किया था।

उन्होंने कहा कि पीड़ित डॉक्टर की मांग है कि मामले की सीसीटी फुटेज सार्वजनिक किया जाए, ताकि पूरी दिल्ली को असलियत पता चल सके। अगर पुलिस सख्त कारवाई नहीं करती है तो ‘‘आप’’ विधायकों का प्रतिनिधि मंडल पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करेगा।

“आप” के दिल्ली प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को विधायक संजीव झा के साथ पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कहा कि बुधवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कथित तौर पर मारपीट हुई। आम आदमी पार्टी ने कहा कि आरोपी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आरोपी के खिलाफ हत्या का प्रयास (अटेम्प्ट टू मर्डर) का मामला दर्ज कर दिया गया। पुलिस ने मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आज पता चला है कि उसे पांच दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है, ताकि पूछताछ की जा सके।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब एक मुख्यमंत्री पर ऐसा हमला होता है, तो पूरी दिल्ली सहानुभूति के साथ खड़ी हो जाती है। आज उन्हीं मुख्यमंत्री की पार्टी, भाजपा के मोती नगर से विधायक हरीश खुराना दिल्ली के आचार्य भिक्षु सरकारी अस्पताल में गए और वहां आपातकालीन और हताहत (कैजुअल्टी) ब्लॉक में ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर के साथ सुबह करीब 11 बजे गाली-गलौज और मारपीट की। यह लिखित शिकायत में दर्ज है कि शारीरिक हमला (फिजिकल असॉल्ट) हुआ। यह शिकायत सुबह 11ः15 बजे डॉक्टर ने अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक (एमएस) को दी। अभी तक (गुरुवार, शाम 4 बजे तक) इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में जब एक महिला डॉक्टर के साथ दुर्घटना हुई थी, तो पूरे देश में डॉक्टरों ने आंदोलन और हड़ताल की थी। दिल्ली में भी हड़ताल हुई थी। उस समय मैं स्वास्थ्य मंत्री था और यह निर्णय लिया गया था कि अस्पतालों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा गार्डों का कोई खास फायदा नहीं होता। जब भी अस्पतालों में हिंसा होती है, सुरक्षा गार्ड भाग जाते हैं। इस मामले में भी शिकायत में लिखा है कि डॉक्टर के साथ बदतमीजी और हाथापाई हुई और जब डॉक्टर ने मदद के लिए सुरक्षा गार्ड को बुलाया, तो वे मदद के लिए नहीं आए।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि तत्कालीन “आप” सरकार ने तब माँग की थी कि अस्पतालों में 10 फीसद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तैनाती हो, ताकि डॉक्टरों को यह आश्वस्त किया जा सके कि उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन यह लागू नहीं हुआ। “आप” माँग करती है और डॉक्टरों ने भी अपनी लिखित शिकायत में यह जायज माँग रखी है कि अस्पताल की सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक किया जाए। सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट हो जाएगा कि बिना किसी कारण के डॉक्टर के साथ बदतमीजी और मारपीट की गई।

गाली-गलौज और झगड़ा हुआ

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि यह वही हरीश खुराना हैं, जिन्होंने बुधवार को एक फर्जी, फोटोशॉप की गई तस्वीर साझा की, जिसमें रेखा गुप्ता पर हमला करने वाले आरोपी को आम आदमी पार्टी के गुजरात विधायक गोपाल इटालिया के साथ दिखाया गया। कई टीवी चैनलों ने साबित किया कि यह तस्वीर पूरी तरह फर्जी थी। यह हरीश खुराना का आचरण है। एक दिन पहले हरीश खुराना सोशल मीडिया पर एक विधायक के साथ आरोपी की झूठी तस्वीर चलाता है, पकड़ा जाता है और अभी तक भी उस व्यक्ति ने वह ट्वीट नहीं हटाया।

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अब यह व्यक्ति बदतमीजी के अगले स्तर पर पहुँच गया है। यह सरकारी अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर के साथ बदतमीजी, गाली-गलौज और हाथापाई करता है। केंद्र सरकार के अधीन दिल्ली पुलिस का यह हाल है कि उन्होंने डॉक्टर की शिकायत पर अब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की है। हमने इस मुद्दे पर ट्वीट किया है और दिल्ली पुलिस आयुक्त को टैग किया है। यदि आयुक्त इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करते, तो शुक्रवार को “आप” विधायकों का एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने जाएगा और एफआईआर दर्ज करवाकर ही लौटेगा।

सौरभ भारद्वाज ने इस मारपीट के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि शिकायत में लिखा है कि कैजुअल्टी ब्लॉक में डॉक्टर कुछ मरीजों को देख रहा था। हरीश खुराना के साथ आए लोगों ने कहा कि इस मरीज को नहीं, बल्कि उनके मरीज को पहले देखा जाए। इस बात को लेकर गाली-गलौज और झगड़ा हुआ। यह लिखित शिकायत है, जो डॉक्टर ने दी है।

यह भी पढ़ें : पंजाब सरकार ने दी चेतावनी, निजी जानकारी चोरी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Avinay Mishra21 August 2025 - 9:16 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of केंद्र के कानून का स्वागत, लेकिन झूठे केस में गिरफ्तार करने वालों को भी जेल भेजने का हो प्रावधान : मनीष सिसोदिया

केंद्र के कानून का स्वागत, लेकिन झूठे केस में गिरफ्तार करने वालों को भी जेल भेजने का हो प्रावधान : मनीष सिसोदिया

21 August 2025 - 7:44 PM
Photo of दिल्ली के 5 स्कूलों को आज फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस

दिल्ली के 5 स्कूलों को आज फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची पुलिस

21 August 2025 - 9:37 AM
Photo of ‘विपक्ष की सरकारें गिराने के लिए मोदी सरकार ला रही कानून’, AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का हमला

‘विपक्ष की सरकारें गिराने के लिए मोदी सरकार ला रही कानून’, AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज का हमला

20 August 2025 - 8:45 PM
Photo of ‘‘आप’’ ने शुरू किया ‘चोरी की शिकायत दें’ अभियान, AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कार्यक्रम का किया आगाज

‘‘आप’’ ने शुरू किया ‘चोरी की शिकायत दें’ अभियान, AAP के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कार्यक्रम का किया आगाज

20 August 2025 - 5:14 PM
Photo of दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला बेहद निंदनीय, “आप” हर हिंसा के खिलाफ : AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला बेहद निंदनीय, “आप” हर हिंसा के खिलाफ : AAP संयोजक अरविंद केजरीवाल

20 August 2025 - 3:10 PM
Photo of CM रेखा गुप्ता को मारा थप्पड़, धक्का दिया…लोगों ने हमलावर को मुश्किल से किया काबू

CM रेखा गुप्ता को मारा थप्पड़, धक्का दिया…लोगों ने हमलावर को मुश्किल से किया काबू

20 August 2025 - 2:31 PM
Photo of दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर चौंकाने वाला हमला, जानें कौन है राजकोट का शख्स और क्यों की वारदात?

दिल्ली CM रेखा गुप्ता पर चौंकाने वाला हमला, जानें कौन है राजकोट का शख्स और क्यों की वारदात?

20 August 2025 - 12:15 PM
Photo of दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला, आतिशी बोलीं- लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला, आतिशी बोलीं- लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं

20 August 2025 - 11:19 AM
Photo of दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, जनसुनवाई के दौरान घटी घटना

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला, जनसुनवाई के दौरान घटी घटना

20 August 2025 - 9:52 AM
Photo of उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करेगी “आप”, संजय सिंह ने दी जानकारी

उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी. सुदर्शन रेड्डी का समर्थन करेगी “आप”, संजय सिंह ने दी जानकारी

19 August 2025 - 7:22 PM
Back to top button