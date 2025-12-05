Uttar Pradesh

नोएडा में 12 करोड़ की साइबर ठगी, पीड़ित ने दर्ज करवाई FIR

Biggest Cyber Fraud :
नोएडा में 12 करोड़ की साइबर ठगी, पीड़ित ने दर्ज करवाई FIR

फटाफट पढ़ें:

  • गौतम बुद्ध नगर में 12 करोड़ ठगी
  • व्हाट्सऐप पर निवेश का झांसा
  • नकली प्रॉफिट से भरोसा बनाया
  • 11.99 करोड़ कई खातों में ट्रांसफर
  • पुलिस ने जांच और रकम फ्रीज की

Biggest Cyber Fraud : उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में 12 करोड़ रूपये की साइबर ठगी का मामला सामने आया है. नोएडा के सेक्टर-47 निवासी इन्द्रपाल चौहान को साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाया ठगों ने शुरूआत में 17 करोड़ रुपयों की मांग की, तभी पीड़ित को धोखाधड़ी का पता चला और उसने मामले की शिकायत पुलिस के पास दर्ज कराई.

सबसे पहले इन्द्रपाल चौहान को व्हाट्सऐप पर क्यारा शर्मा नाम की प्रोफाइल से मैसेज आया. महिला ने बातचीत शुरू की और निवेश के लिए प्ररेति किया. निवेश कराने के नाम पर पीड़ित को दो व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़ा गया. सुंदरन एएसएमआई स्टे पॉजिटिव और 111 सुंदर एएमसी इनफिनाइट पॉसिबिलिटी ग्रुप. इन ग्रुप्स में नकली प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखाकर पीड़ित का भरोसा जीतने की कोशिश की गई और बताया गया कि यह एक प्रमाणित शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है.

पीड़ित ने 50 हजार रुपये निवेश किए

पीड़ित ने शुरूआत में 50 हजार रुपये निवेश किया. इसेक बाद 17 दिन में 9 ट्रांजैक्शन में जरिए कुल 11,99,50,000 रुपये साइबर ठगों के निर्देशानुसार कई खातों में ट्रांसफर कर दिए गए. शुरूआत में प्रॉफिट के रूप में 9 लाख रुपये आसानी से निकाल लिए गए. जिससे पीड़ित का भरोसा और बढ़ गया.

ठगों ने 17 करोड़ रुपये की और मांग की

इसके बाद ठगों ने एग्जैटो टेक्नोलॉजी लिमिटेड के आईपीओ में निवेश के नाम पर 17 करोड़ रुपये और देने की मांग की. तभी पीड़ित को शक हुआ और उसे समझ आया कि उसके साथ बड़ा साइबर फ्रॉड किया गया है. इसके बाद पीड़ित ने थाना साइबर क्राइम सेक्टर-36 में एफआईआर दर्ज करवाई.

लगभग 12 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले मे साइबर थाना पुलिस सक्रिय हो गई है. पुलिस साइबर टीमें अकाउंट्स के डिटेल की जांच के साथ-साथ ठगी की गई रकम को फ्रिज कराने में भी जु़टी हुई हैं, जिसमें अन्य सहायक टीमें भी मदद कर रही हैं.

