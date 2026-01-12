Uttar Pradeshमौसम

यूपी में फिर बढ़ी ठंड, कई जिलों में घने कोहरे और शीत लहर का अलर्ट

Ajay Yadav12 January 2026 - 7:45 AM
UP Cold Wave Alert :
यूपी में फिर बढ़ी ठंड, कई जिलों में घने कोहरे और शीत लहर का अलर्ट

UP Cold Wave Alert : उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है. दो दिन की हल्की राहत के बाद आज एक बार फिर सर्दी का प्रकोप तेज होने वाला है. मौसम विभाग ने नोएडा, गाजियाबाद समेत कई जिलों में बेहद घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में कोहरे के साथ शीत दिवस की चेतावनी भी दी गई है, जिससे ठिठुरन और गलन और अधिक बढ़ने की संभावना है.

यूपी में बीते दो दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई थी और दिन में खिली धूप से लोगों को कुछ राहत मिली थी. लेकिन आज सोमवार 12 जनवरी से एक बार फिर मौसम करवट लेने वाला है. पहाड़ों से चल रही बर्फीली हवाओं के चलते दिन और रात दोनों समय गलन बढ़ेगी, जिससे ठंड का असर और बढ़ जाएगा. शीत लहर के कारण प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है, जिससे लोगों को कंपकंपाती ठंड का सामना करना पड़ेगा.

कई जिलों में भीषण ठंड की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार यूपी में आज भी प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी संभागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. इस दौरान पूर्वी क्षेत्र के कई जिलों में कहीं-कहीं अत्यंत घना कोहरा छाने की चेतावनी दी गई है, वहीं पश्चिमी यूपी में कहीं-कहीं घने से अत्यंत घना कोहरा होने का पूर्वानुमान हैं, इन जिलों में कहीं-कहीं शीत लहर के साथ एक दो स्थानों पर भीषण शीत लहर की चेतावनी दी गई है.

कई जिलों में यलो अलर्ट

आज यूपी के कई जिलों में अधिक ठंड और घना कोहरा रहेगा. नोएडा, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर और बिजनौर में बहुत घना कोहरा छाया रहेगा और तेज शीत लहर चलेगी.

वहीं मथुरा, अलीगढ़, संभल, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली में भी ठंड और कोहरे को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है. यहां भी लोगों को ज्यादा ठंड और गलन का सामना करना पड़ेगा.

