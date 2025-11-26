Weather Forecast Today : पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के कारण उत्तर भारत में अब ठंड तेजी से बढ़ने लगी है, इसी बीच बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान बनने की संभावनाए भी बढ़ गई है. हालात को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग का कहना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 26 से 29 नवंबर के बीच अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है.

दिल्ली में हवा की रफ्तार बढ़ी

दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान हवाओं की रफ्तार तेज हो गई है. जहां पहले हवा सिर्फ 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी. अब वो हवाएं 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं. दिल्ली-एनसीआर में दिन में धूप होने के बावजूद ठंड का एहसास होने लगा है. तापमान की बात करें तो बीते 24 घंटों के दौरान तापमान में कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं देखी गई है, लेकिन आज यानि बुधवार (26 नवंबर) से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है.

यूपी में पूरे हफ्ते शुष्क मौसम

मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है. आज बुधवार को प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी दोनों हिस्सों में आसमान साफ रहने की संभावना है. हालांकि, सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा छा सकता है. वहीं 27, 28 और 29 नवंबर को भी पूरे पश्चिमी और पूर्वी यूपी में शुष्क मौसम जारी रहने का अनुमान है.

प्रदेश में न्यूनतम तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है, वहीं कई जिलों में पारा तेजी से गिरने लगा है. बाराबंकी और कानपुर शहर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है. बरेली में 8.6 डिग्री सेल्सियस, इटावा और मुजफ्फरनगर में 9 डिग्री सेल्सियस, मेरठ में 9.1 डिग्री सेल्सियस जबकि आजमगढ़ में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रेकॉर्ड किया गया है.

एमपी में मौसम लगातार बदल रहा

मध्य प्रदेश में मौसम लगातार करवट ले रहा है. नवंबर के अंतिम सप्ताह में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से लोगों को कुछ राहत मिली है. पिछले 24 घंटों के दौरान रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में अधिकतम तापमान 1.5 से 2 डिग्री तक घटा है, जबकि रीवा संभाग में न्यूनतम तापमान भी करीब 1.9 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया. इसी अवधि में छतरपुर जिले के नौगांव में प्रदेश का सबसे कम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ. वहीं, रीवा में 8.9 डिग्री और मुरैना में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

