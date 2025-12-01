Uttar Pradeshमौसम

यूपी में सर्दी तेज, पछुआ हवाओं से तापमान में गिरावट शुरू

Ajay Yadav1 December 2025 - 8:03 AM
2 minutes read
UP Weather :
यूपी में सर्दी तेज, पछुआ हवाओं से तापमान में गिरावट शुरू

UP Weather : दिसम्बर की शुरुआत के साथ ही ठंड ने तेजी से असर दिखाना शुरू कर दिया है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो से तीन दिनों में यूपी में तापमान करीब 4 डिग्री तक गिर सकता है. इसकी मुख्य वजह पहाड़ी इलाकों से आने वाली तेज पछुआ हवा है. रविवार की सुबह से ही तेज हवा चलने लगी. जिससे मॉर्निंग वॉक पर जाने वालों और जरूरी काम से बाहर निकलने वालों को परेशानी हुई. आसमान साफ होने के कारण धूप तो निकली, लेकिन पछुआ के तेज झोंकों ने गर्माहट महसूस नहीं होने दी. शाम तक हवा की गति 15 से 18 किलोमीटर प्रतिघंटा बनी रही.

पछुआ हवाओं की रफ्तार तेज

राजधानी लखनऊ स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार हाल ही में दो लगातार पश्चिमी विक्षोभ यूपी से होकर गुजरे हैं, जिनकी वजह से पछुआ हवाओं की गति बढ़ गई है. लखनऊ सहित कई जिलों में बीते तीन-चार दिनों में बढ़ा हुआ तापमान अब नीचे आने लगा है. अनुमान है कि अगले तीन से चार दिनों में तापमान 2.0 से 4.0 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. रविवार को न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से तापमान में और गिरावट शुरू होगी और रात का पारा लगभग 11 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

हिमालयी क्षेत्रों से आ रही तेज पछुआ ने बढ़ाई सर्दी

मौसम विभाग का कहना है कि जब पश्चिमी विक्षोभ गुजरता है तो उसके पीछे एक तरह का खालीपन (वैक्यूम) बन जाता है, जिसे पछुआ हवाएं तेजी से भरती है. इस बार एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ आए, जिससे ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों से आने वाली पछुआ हवाएं तेज हो गईं और खाली स्थान को तेजी से भरने लगीं. इसी कारण प्रदेश में ठंड बढ़ने लगी है. फिलहाल यूपी के ऊपरी हिस्सों में भी मौसम इसी बदलाव का असर दिखा रहा है.

पश्चिमी विक्षोभ के बाद ठंडक में इजाफा

वहीं, मैदानी क्षेत्रो से पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद सोमवार से तापमान में गिरावट की संभावना है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तरी-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ेगी. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार दो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और तापमान में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं. इसके साथ ही भोर के समय कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा छा सकता है.

ये भी पढ़ें- बाबा रामदेव का पतंजलि देसी घी टेस्ट में फेल, कंपनी समेत कारोबारियों पर जुर्माना

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav1 December 2025 - 8:03 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of अखिलेश यादव के बयान ने पुलिस महकमे में मचाई हलचल, एक पुलिस अधिकारी पर साधा निशाना

अखिलेश यादव के बयान ने पुलिस महकमे में मचाई हलचल, एक पुलिस अधिकारी पर साधा निशाना

1 December 2025 - 8:49 AM
Photo of मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: पहचान संबंधी समस्याओं के कारण 16 जोड़े शादी से वंचित

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना: पहचान संबंधी समस्याओं के कारण 16 जोड़े शादी से वंचित

30 November 2025 - 8:20 PM
Photo of बनकटवा में तेंदुए का कहर: मां के बगल में सो रहे डेढ़ वर्षीय बच्चा और नीलगाय बने शिकार

बनकटवा में तेंदुए का कहर: मां के बगल में सो रहे डेढ़ वर्षीय बच्चा और नीलगाय बने शिकार

30 November 2025 - 7:54 PM
Photo of श्रम कानूनों में बड़े सुधार, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा

श्रम कानूनों में बड़े सुधार, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा

30 November 2025 - 3:07 PM
Photo of सांसद अवधेश प्रसाद ने किए रामलला के दर्शन, फिर जताई नाराज़गी

सांसद अवधेश प्रसाद ने किए रामलला के दर्शन, फिर जताई नाराज़गी

30 November 2025 - 3:00 PM
Photo of चक्रवाती तूफान ‘दित्वाह’ भारत की तटीय राज्यों की ओर, तमिलनाडु-पुडुचेरी में अलर्ट जारी

चक्रवाती तूफान ‘दित्वाह’ भारत की तटीय राज्यों की ओर, तमिलनाडु-पुडुचेरी में अलर्ट जारी

30 November 2025 - 12:59 PM
Photo of आजमगढ़ में हेड कांस्टेबल गांजा बेचते रंगे हाथ गिरफ्तार, पुलिस महकमे की छवि पर उठे सवाल

आजमगढ़ में हेड कांस्टेबल गांजा बेचते रंगे हाथ गिरफ्तार, पुलिस महकमे की छवि पर उठे सवाल

30 November 2025 - 12:13 PM
Photo of सीएम योगी की पहल ‘मिशन शक्ति’ ने बदली तस्वीर, यूपी में महिला सुरक्षा बनी सुशासन की पहचान

सीएम योगी की पहल ‘मिशन शक्ति’ ने बदली तस्वीर, यूपी में महिला सुरक्षा बनी सुशासन की पहचान

29 November 2025 - 8:33 PM
Photo of करीब 150 लोगों को मार अब भारत की ओर चला साइक्लोन ‘दित्वा’, मौसम विभाग का इन राज्यों में अलर्ट

करीब 150 लोगों को मार अब भारत की ओर चला साइक्लोन ‘दित्वा’, मौसम विभाग का इन राज्यों में अलर्ट

29 November 2025 - 7:34 PM
Photo of ग्रेटर नोएडा निक्की हत्याकांड : चार्जशीट में पति के अवैध संबंध और परिवार पर आरोप

ग्रेटर नोएडा निक्की हत्याकांड : चार्जशीट में पति के अवैध संबंध और परिवार पर आरोप

29 November 2025 - 3:03 PM
Back to top button