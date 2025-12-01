UP Weather : दिसम्बर की शुरुआत के साथ ही ठंड ने तेजी से असर दिखाना शुरू कर दिया है. मौसम विभाग का कहना है कि अगले दो से तीन दिनों में यूपी में तापमान करीब 4 डिग्री तक गिर सकता है. इसकी मुख्य वजह पहाड़ी इलाकों से आने वाली तेज पछुआ हवा है. रविवार की सुबह से ही तेज हवा चलने लगी. जिससे मॉर्निंग वॉक पर जाने वालों और जरूरी काम से बाहर निकलने वालों को परेशानी हुई. आसमान साफ होने के कारण धूप तो निकली, लेकिन पछुआ के तेज झोंकों ने गर्माहट महसूस नहीं होने दी. शाम तक हवा की गति 15 से 18 किलोमीटर प्रतिघंटा बनी रही.

पछुआ हवाओं की रफ्तार तेज

राजधानी लखनऊ स्थित मौसम मुख्यालय के अनुसार हाल ही में दो लगातार पश्चिमी विक्षोभ यूपी से होकर गुजरे हैं, जिनकी वजह से पछुआ हवाओं की गति बढ़ गई है. लखनऊ सहित कई जिलों में बीते तीन-चार दिनों में बढ़ा हुआ तापमान अब नीचे आने लगा है. अनुमान है कि अगले तीन से चार दिनों में तापमान 2.0 से 4.0 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है. रविवार को न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से तापमान में और गिरावट शुरू होगी और रात का पारा लगभग 11 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है.

हिमालयी क्षेत्रों से आ रही तेज पछुआ ने बढ़ाई सर्दी

मौसम विभाग का कहना है कि जब पश्चिमी विक्षोभ गुजरता है तो उसके पीछे एक तरह का खालीपन (वैक्यूम) बन जाता है, जिसे पछुआ हवाएं तेजी से भरती है. इस बार एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ आए, जिससे ऊपरी हिमालयी क्षेत्रों से आने वाली पछुआ हवाएं तेज हो गईं और खाली स्थान को तेजी से भरने लगीं. इसी कारण प्रदेश में ठंड बढ़ने लगी है. फिलहाल यूपी के ऊपरी हिस्सों में भी मौसम इसी बदलाव का असर दिखा रहा है.

पश्चिमी विक्षोभ के बाद ठंडक में इजाफा

वहीं, मैदानी क्षेत्रो से पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद सोमवार से तापमान में गिरावट की संभावना है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तरी-पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से मैदानी क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ेगी. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि लगातार दो पश्चिमी विक्षोभों के प्रभाव से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है और तापमान में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं. इसके साथ ही भोर के समय कुछ स्थानों पर हल्का कोहरा छा सकता है.

