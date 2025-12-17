Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश में सर्दी और कोहरे से बिगड़ी हवा, एनसीआर समेत कई जिलों में प्रदूषण बेहद खराब

Ajay Yadav17 December 2025 - 7:41 AM
AQI in UP :
AQI in UP : उत्तर प्रदेश में सर्दी बढ़ने के साथ ही हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ी हुई है. कोहरे के कारण प्रदूषण का स्तर और ज्यादा बढ़ गया. बीते कई दिनों से दिल्ली से सटे जिलों में AQI 500 के पार पहुंच गया था, जिसे बेहद खतरनाक स्थिति माना जाता है. हालांकि बुधवार को प्रदूषण में थोड़ी राहत देखने को मिली है, लेकिन हवा की स्थिति अब भी खराब से बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है.

दिल्ली से सटे नोएडा, गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण का असर सबसे अधिक देखने को मिल रहा है. हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है. बुधवार को प्रदूषण के स्तर में मामूली गिरावट दर्ज की गई. बीते कई दिनों से गंभीर श्रेणी में बनी हवा का एक्यूआई आज 350 से नीचे आ गया है, हालांकि यह स्तर अब भी बेहद खराब श्रेणी में आता है.

नोएडा सेक्टर-125 सबसे ज्यादा प्रभावित

नोएडा सेक्टर-125 में आज सुबह 6 बजे सबसे अधिक एक्यूआई दर्ज किया गया, जहां प्रदूषण का स्तर 329 रहा. वहीं नोएडा सेक्टर-116 में एक्यूआई 300 रिकॉर्ड किया गया. गाजियाबाद के लोनी इलाके में एक्यूआई 327, संजय नगर में 290 और इंदिरापुरम में 257 रहा. इसके अलावा ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क-5 में एक्यूआई 307 दर्ज किया गया.

यूपी के अन्य शहरों में भी खराब हवा

एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में भी हवा की स्थिति खराब बनी हुई है, हालांकि यहां प्रदूषण का स्तर 300 से नीचे है. राजधानी लखनऊ के लालबाग इलाके में एक्यूआई 239 दर्ज किया गया. वहीं हापुड़ में 233, मेरठ के पल्लवपुरम में 295 और मुजफ्फरनगर में 259 एक्यूआई रिकॉर्ड किया गया.

200 से ऊपर एक्यूआई सेहत के लिए खतरा

आपको बता दें कि 200 से अधिक एक्यूआई वाली हवा भी स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है और खराब श्रेणी में आती है. प्रदूषण की वजह से इन क्षेत्रों में अब लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों को साँस लेने में दिक्कत हो रही हैं तो कई लोगों के फेफड़ों में समस्या और आंखों में जलन की परेशानी होने लगी है.

