Delhi NCR

उत्तर भारत में ठंड और कोहरा बढ़ा, कई राज्यों में पारा लुढ़का और विजिबिलिटी घटी

Ajay Yadav12 December 2025 - 7:43 AM
1 minute read
North India Weather :

North India Weather : देश में मौसम तेजी से करवट ले रहा है. उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और शीतलहर अपना असर दिखा रही है. दिल्ली में भी ठंडी हवाओं का प्रकोप जारी है. अनुमान है कि शुक्रवार को राजधानी में हल्की धुंध बनी रह सकती है. वहीं, उत्तर प्रदेश में आज सुबह बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है. इसके अलावा असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा में भी घने कोहरे की भविष्यवाणी की गई है.

कोहरे से विजिबिलिटी कम

दिल्ली-एनसीआर में दिन का अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि सुबह और रात का न्यूनतम तापमान 6 से 10 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है. पूरे दिन शीतलहर का असर बना रहेगा. सुबह घने कोहरे और हल्की धुंध के कारण विजिबिलिटी कम रहने की चेतावनी जारी की गई है.

राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी

राजस्थान के कई क्षेत्रों में जबरदस्त ठंड का असर बना हुआ है. बुधवार रात फतेहपुर में तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. हालांकि, एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के हल्के प्रभाव से अगले दो से तीन दिनों तक आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रह सकता है. इसके चलते न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की हल्की बढ़ोतरी संभव है.

कई शहरों में पारा सामान्य से नीचे

वहीं, पंजाब और हरियाणा में भी ठंड का प्रकोप बना हुआ है. दोनों राज्यों में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया जा रहा है. फरीदकोट इस समय पंजाब का सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा अमृतसर में 6.7 डिग्री, लुधियाना में 6.4 डिग्री, पटियाला में 7.4 डिग्री, पठानकोट में 6.9 डिग्री और बठिंडा में 6.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ.

