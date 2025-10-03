Uttar Pradeshराज्य

योगी सरकार का बड़ा कदम: 6 महीनों में 2.5 लाख युवाओं ने लिया लोन, बने स्वरोजगार के नायक

Amzad Khan3 October 2025 - 3:03 PM
Youth Entrepreneur Scheme
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना के तहत स्वरोजगार लोन प्राप्त करते युवा उद्यमी

अहम बातें एक नजर में :

  1. योजना का नाम: मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान
  2. लक्ष्य: प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना
  3. आवेदन: वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में 2,55,174 आवेदन प्राप्त
  4. लोन वितरण: अब तक 63,009 युवाओं को स्वरोजगार लोन वितरित
  5. शीर्ष जिले: जौनपुर (1), आजमगढ़ (2), कौशांबी (3)
  6. योजना का महत्व: युवाओं को मजबूत उद्यमी बनाना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना
  7. भविष्य: योजना प्रदेश भर में युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर देती रहेगी

Youth Entrepreneur Scheme : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश को वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में लगातार कदम उठा रहे हैं. इसी कड़ी में प्रदेश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें स्वरोजगार के अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की गई.

इस योजना ने प्रदेश के युवाओं के बीच खासा उत्साह पैदा किया है. वर्तमान वित्तीय वर्ष के पहले 6 महीनों में पूरे प्रदेश से 2,55,174 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि योजना का लक्ष्य केवल 1,50,000 लोन वितरित करना था. इनमें से 2,08,097 आवेदनों को बैंक को फॉरवर्ड किया गया और 64,673 आवेदकों को बैंक ने लोन की स्वीकृति दे दी. अब तक 63,009 युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन वितरित किया जा चुका है.

जौनपुर ने मारी बाजी

पूरे प्रदेश में योजना का अधिकतम लाभ देने में जौनपुर जिले ने पहला स्थान हासिल किया है. जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र सिंह के अनुसार, वित्तीय वर्ष में जिले को 2,250 लोन देने का लक्ष्य मिला था, लेकिन पहले 6 महीनों में ही 5,999 आवेदन आए. इनमें से 4,784 आवेदन बैंक को भेजे गए और 2,003 युवाओं को लोन वितरित किया गया.

आजमगढ़ और कौशांबी का प्रदर्शन

आजमगढ़ जिले ने योजना का लाभ देने में दूसरा स्थान प्राप्त किया. वित्तीय वर्ष का लक्ष्य 2,250 था, लेकिन पहले 6 महीनों में 5,112 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 1,859 युवाओं को लोन वितरित किया गया. तीसरा स्थान कौशांबी का है, जहां 1,700 लोन का लक्ष्य तय था, लेकिन 6,984 आवेदन आए. इनमें से 4,988 आवेदन बैंक को भेजे गए और 1,185 युवाओं को लोन प्रदान किया गया.

अन्य जिलों का शानदार योगदान

योजना के लाभ वितरण में अंबेडकरनगर चौथा, झांसी पांचवां, और सिद्धार्थनगर, हरदोई, रायबरेली का प्रदर्शन भी शानदार रहा. हर जिले में बैंक और प्रशासन मिलकर युवाओं को योजना का लाभ तेजी से उपलब्ध करा रहे हैं.

योजना का महत्व और भविष्य

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है. यह योजना युवाओं को मजबूत उद्यमी बनाने, उन्हें व्यवसाय की दिशा में प्रेरित करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में सहायक है. इस योजना के माध्यम से प्रदेश के युवा अपने सपनों को साकार कर रहे हैं और स्वरोजगार के जरिए अपनी पहचान बना रहे हैं. यह साफ़ दर्शाता है कि योगी सरकार युवाओं को केवल रोजगार देने तक सीमित नहीं रह रही, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और सफल उद्यमी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है.

