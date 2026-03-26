Punjab

Punjab News : मुख्यमंत्री सेहत योजना ने बचाई 37 वर्षीय महिला की ज़िंदगी, मुफ्त में हुई 4 लाख की जीवनरक्षक सर्जरी

Karan Panchal26 March 2026 - 4:59 PM
2 minutes read
Mukhyamantri Sehat Yojana
Punjab News : मुख्यमंत्री सेहत योजना ने बचाई 37 वर्षीय महिला की ज़िंदगी, मुफ्त में हुई 4 लाख की जीवनरक्षक सर्जरी

Mukhyamantri Sehat Yojana : मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत अब तक के सबसे बड़े दावों में शामिल एक मामले में ₹4 लाख की जीवनरक्षक सर्जरी पूरी तरह कैशलेस की गई। यह भगवंत मान सरकार के उस स्वास्थ्य मॉडल की मज़बूती को दर्शाता है, जो स्थानीय स्तर पर तेज़, प्रभावी और भरोसेमंद तरीके से काम कर रहा है।

विशेष देखभाल का अनुमानित खर्च

लाभार्थी सुखपाल कौर आयु: (37 वर्ष), निवासी चंडीगढ़, गंभीर एओर्टिक डिसेक्शन, एक जानलेवा हृदय एवं रक्तवाहिका संबंधी बीमारी के कारण पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया। इस स्थिति में तुरंत सर्जरी आवश्यक थी। इलाज, अस्पताल में दाखिला और विशेष देखभाल का अनुमानित खर्च लगभग ₹4 लाख था, जिसे इतनी कम अवधि में जुटाना परिवार के लिए बेहद कठिन हो जाता।

प्रति परिवार 10 लाख तक की कवरेज

अस्पताल में सेहत कार्ड प्रमाणित होते ही बिना किसी देरी के इलाज शुरू कर दिया गया। पूरी सर्जरी, योजना के तहत, प्रति परिवार ₹10 लाख तक की कवरेज में कैशलेस तरीके से पूरी की गई। परिवार के एक सदस्य ने बताया, “सब कुछ बहुत तेज़ी से हुआ। डॉक्टरों ने बताया कि स्थिति गंभीर है और तुरंत सर्जरी ज़रूरी है। इतनी बड़ी रकम तुरंत जुटा पाना संभव नहीं था। सेहत कार्ड के कारण इलाज बिना किसी देरी के शुरू हो सका।

हृदय रोगियों को समय पर इलाज

मामले के चिकित्सकीय पहलू पर प्रकाश डालते हुए पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के डॉ. सचिन महाजन ने कहा, “एओर्टिक डिसेक्शन एक अत्यंत गंभीर स्थिति है, जिसमें तुरंत सर्जरी ज़रूरी होती है। ऐसे मामलों में थोड़ी सी भी देरी जोखिम को काफी बढ़ा सकती है। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत सेहत कार्ड प्रमाणित होते ही हम बिना किसी वित्तीय मंजूरी का इंतज़ार किए इलाज शुरू कर सकते हैं, जिससे उच्च जोखिम वाले हृदय रोगियों को समय पर और निरंतर उपचार मिल पाता है।

स्थानीय स्तर पर मुख्यमंत्री सेहत योजना

सरकार की नीति को रेखांकित करते हुए पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, “सुखपाल कौर जैसे गंभीर मामले में एक अनमोल जीवन को बचा पाना बेहद संतोषजनक है। मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री सेहत योजना स्थानीय स्तर पर वास्तविक बदलाव ला रही है, जहां परिवार बिना आर्थिक दबाव के तुरंत इलाज प्राप्त कर पा रहे हैं।

ये भी पढ़ें- उत्तराखंड में पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोतरी, सरकारी पंपों पर फिलहाल राहत, डिटेल में पढ़ें

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal26 March 2026 - 4:59 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of Punjab News : मान सरकार का मास्टरस्ट्रोक, ITI स्टूडेंट्स को फ्री किताबें और टूल किट से बड़ा फायदा

Punjab News : मान सरकार का मास्टरस्ट्रोक, ITI स्टूडेंट्स को फ्री किताबें और टूल किट से बड़ा फायदा

26 March 2026 - 12:23 PM
Photo of अमृतसर में ड्रग्स नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई, 7 किलो हेरोइन संग 2 आरोपी गिरफ्तार

अमृतसर में ड्रग्स नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई, 7 किलो हेरोइन संग 2 आरोपी गिरफ्तार

26 March 2026 - 11:38 AM
Photo of ‘गैंगस्टरां ते वार’ का 64वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 540 स्थानों पर छापेमारी, 206 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरां ते वार’ का 64वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 540 स्थानों पर छापेमारी, 206 गिरफ्तार

26 March 2026 - 11:15 AM
Photo of मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना पंजाबियों के लिए 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का वरदान साबित हुई- डॉ. बलबीर सिंह

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना पंजाबियों के लिए 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का वरदान साबित हुई- डॉ. बलबीर सिंह

26 March 2026 - 11:07 AM
Photo of पंजाब राज्य खाद्य आयोग ने महान शहीद के शहीदी दिवस को पूरे जोश और जज़्बे के साथ मनाया

पंजाब राज्य खाद्य आयोग ने महान शहीद के शहीदी दिवस को पूरे जोश और जज़्बे के साथ मनाया

26 March 2026 - 10:42 AM
Photo of अमृतसर में 7 किलो हेरोइन के साथ नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े दो आरोपी गिरफ्तार

अमृतसर में 7 किलो हेरोइन के साथ नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़े दो आरोपी गिरफ्तार

26 March 2026 - 10:30 AM
Photo of मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना बनी सहारा, गंभीर बीमारी से जूझ रही 1 वर्षीय बच्ची का हुआ इलाज

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना बनी सहारा, गंभीर बीमारी से जूझ रही 1 वर्षीय बच्ची का हुआ इलाज

25 March 2026 - 7:03 PM
Photo of नशे से रोजगार तक, पंजाब ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’’ अभियान की जमीनी प्रभावशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण

नशे से रोजगार तक, पंजाब ‘युद्ध नशेयां विरुद्ध’’ अभियान की जमीनी प्रभावशीलता का प्रत्यक्ष प्रमाण

25 March 2026 - 4:16 PM
Photo of ‘खेडां वतन पंजाब दीयां’ के तहत 3100 खेल मैदान, 3000 जिम और 17 हजार खेल किट वितरित- सीएम मान

‘खेडां वतन पंजाब दीयां’ के तहत 3100 खेल मैदान, 3000 जिम और 17 हजार खेल किट वितरित- सीएम मान

25 March 2026 - 11:47 AM
Photo of अमन अरोड़ा ने शहीद भगत सिंह को दी श्रद्धांजलि, युवाओं को क्रांतिकारी बनने का संदेश

अमन अरोड़ा ने शहीद भगत सिंह को दी श्रद्धांजलि, युवाओं को क्रांतिकारी बनने का संदेश

25 March 2026 - 11:00 AM
Back to top button