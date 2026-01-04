Haryana News : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला स्थित घन्नौर में भाजपा कार्यकर्ता रैली को संबोधित किया, उन्होंने रैली में उपस्थित जनसमूह को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दीं.

पंजाब में सत्ता में आई सरकार ने महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह देने और बुजुर्गों की पेंशन 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का वादा किया था, लेकिन अब तक ये वादे पूरी तरह लागू नहीं किए गए हैं. साथ ही, पंजाब में किसानों की फसलों को MSP पर नहीं खरीदा जा रहा है और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी पंजाब के लोगों को नहीं मिल पा रहा है.

गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत

हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सभी माता बहनों को 2100 रुपए प्रतिमाह मिल रहे हैं. राज्य में श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस भी बड़े स्तर पर मनाया गया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से डाक टिकट, सिक्का और कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए समान रूप से कार्य करती है, यह बात मुख्यमंत्री ने भी दोहराई.

हरियाणा में 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के इलाज की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार दोनों करती हैं.

