Haryana

सीएम नायब सिंह सैनी ने रैली को संबोधित किया, लाडो लक्ष्मी योजना और गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत पर विशेष आयोजन

Ajay Yadav4 January 2026 - 3:09 PM
1 minute read
Haryana News :
सीएम नायब सिंह सैनी ने रैली को संबोधित किया, लाडो लक्ष्मी योजना और गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत पर विशेष आयोजन

Haryana News : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला स्थित घन्नौर में भाजपा कार्यकर्ता रैली को संबोधित किया, उन्होंने रैली में उपस्थित जनसमूह को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दीं.

पंजाब में सत्ता में आई सरकार ने महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह देने और बुजुर्गों की पेंशन 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए करने का वादा किया था, लेकिन अब तक ये वादे पूरी तरह लागू नहीं किए गए हैं. साथ ही, पंजाब में किसानों की फसलों को MSP पर नहीं खरीदा जा रहा है और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ भी पंजाब के लोगों को नहीं मिल पा रहा है.

गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत

हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सभी माता बहनों को 2100 रुपए प्रतिमाह मिल रहे हैं. राज्य में श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी दिवस भी बड़े स्तर पर मनाया गया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से डाक टिकट, सिक्का और कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग के लिए समान रूप से कार्य करती है, यह बात मुख्यमंत्री ने भी दोहराई.

हरियाणा में 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के इलाज की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार दोनों करती हैं.

ये भी पढ़ें – धर्मशाला कॉलेज की छात्रा की मौत: रैगिंग, यौन उत्पीड़न…और क्या-क्या वजह? पुलिस ने दी जानकारी

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav4 January 2026 - 3:09 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of राम रहीम को मिली 40 दिन की अस्थायी पैरोल, डेरा सच्चा सौदा जाने के लिए रवाना

राम रहीम को मिली 40 दिन की अस्थायी पैरोल, डेरा सच्चा सौदा जाने के लिए रवाना

4 January 2026 - 2:40 PM
Photo of दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार, 1 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा लाभ

दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार, 1 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा लाभ

2 January 2026 - 7:36 PM
Photo of हरियाणा पुलिस भर्ती 2026 : युवाओं के लिए नया साल बड़ा रोजगार का तोहफा

हरियाणा पुलिस भर्ती 2026 : युवाओं के लिए नया साल बड़ा रोजगार का तोहफा

1 January 2026 - 6:27 PM
Photo of हरियाणा के नए DGP बने अजय सिंघल, सीएम सैनी का जताया आभार

हरियाणा के नए DGP बने अजय सिंघल, सीएम सैनी का जताया आभार

1 January 2026 - 4:20 PM
Photo of फरीदाबाद गैंगरेप केस : चेहरे की टूटी हड्डियां…पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

फरीदाबाद गैंगरेप केस : चेहरे की टूटी हड्डियां…पीड़िता के मेडिकल रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे

31 December 2025 - 4:47 PM
Photo of फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर हैवानियत, लिफ्ट देने के बहाने महिला से गैंगरेप

फरीदाबाद-गुरुग्राम रोड पर हैवानियत, लिफ्ट देने के बहाने महिला से गैंगरेप

31 December 2025 - 11:28 AM
Photo of हरियाणा में शिक्षकों को कुत्तों की निगरानी पर तैनात करने पर विवाद, अनुराग ढांडा  ने BJP पर किया हमला

हरियाणा में शिक्षकों को कुत्तों की निगरानी पर तैनात करने पर विवाद, अनुराग ढांडा  ने BJP पर किया हमला

30 December 2025 - 3:36 PM
Photo of ठंड में फर्श पर पढ़ने को मजबूर बच्चे, अनुराग ढांडा का भाजपा सरकार पर बड़ा हमला

ठंड में फर्श पर पढ़ने को मजबूर बच्चे, अनुराग ढांडा का भाजपा सरकार पर बड़ा हमला

29 December 2025 - 7:50 AM
Photo of खरखौदा विकास रैली में हरियाणा CM बने मुख्य अतिथि, किए कई अहम ऐलान

खरखौदा विकास रैली में हरियाणा CM बने मुख्य अतिथि, किए कई अहम ऐलान

28 December 2025 - 4:00 PM
Photo of सीएम नायब सिंह सैनी ने हांसी में राखीगढी महोत्सव 2025 में की शिरकत, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को बताया युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत

सीएम नायब सिंह सैनी ने हांसी में राखीगढी महोत्सव 2025 में की शिरकत, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर को बताया युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत

26 December 2025 - 3:20 PM
Back to top button