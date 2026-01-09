Haryana

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ हुई प्री-बजट बैठक

Karan Panchal9 January 2026 - 7:21 PM
2 minutes read
Haryana News
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ हुई प्री-बजट बैठक

Haryana News : फरीदाबाद में आयोजित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ प्री-बजट बैठक में प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। इस बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए, जिन्हें आगामी बजट 2026-2027 में शामिल करने की योजना है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ सीधा संवाद

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के दौरान कहा, “स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां बिना सीधे संवाद के नीति निर्माण अधूरा रह जाता है। इसी कारण इस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ सीधा संवाद कर बजट के लिए सुझाव लिए जा रहे हैं।

योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं

उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन्हें ज़मीन पर प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए, ताकि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार का हर संभव कदम

मुख्यमंत्री ने नव वर्ष 2026 के आगमन पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं और कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए रिसर्च के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जाएगा।

आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं और उपकरण

मुख्यमंत्री ने 2025-26 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 11 हजार 220 करोड़ 54 लाख रुपये के प्रावधान का जिक्र करते हुए बताया कि इस राशि में से अब तक 6 हजार 711 करोड़ 82 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं और उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, और सभी अस्पतालों में निजी कमरों की भी व्यवस्था की गई है। हमारी सरकार ने प्रदेश में डायलिसिस को किया बिल्कुल मुफ्त।

सभी ब्लड बैंकों का आधुनिकरण

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर के इलाज के लिए प्रदेश में डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सभी ब्लड बैंकों का आधुनिकरण भी किया जा रहा है। प्रदेश में कुटैल में एक अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर भी जल्दी ही स्थापित होने वाला है।

हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं

मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार सुधार करना है।

ये भी पढ़ें- गुरु साहिब के अपमान पर ‘‘AAP’’ का गुस्सा, कपिल मिश्रा से मांगा इस्तीफा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal9 January 2026 - 7:21 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of CM सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट बैठक का आयोजन, आगामी बजट 2026-27 की रूपरेखा पर दिया गया जोर

CM सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट बैठक का आयोजन, आगामी बजट 2026-27 की रूपरेखा पर दिया गया जोर

9 January 2026 - 3:32 PM
Photo of सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हंसीरा को अभद्र भाषा के आरोप में गिरफ्तार

सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर हंसीरा को अभद्र भाषा के आरोप में गिरफ्तार

9 January 2026 - 2:33 PM
Photo of ज्ञानसेतु MOU एक्सचेंज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने सीएम नायब सैनी, लॉन्च किया ‘नीव पोर्टल’

ज्ञानसेतु MOU एक्सचेंज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बने सीएम नायब सैनी, लॉन्च किया ‘नीव पोर्टल’

8 January 2026 - 2:54 PM
Photo of बेटे की चाह ऐसी कि 10 बेटियों ने लिया जन्म फिर भी नहीं मानी हार, आखिरकार पूरी हुई मुराद

बेटे की चाह ऐसी कि 10 बेटियों ने लिया जन्म फिर भी नहीं मानी हार, आखिरकार पूरी हुई मुराद

7 January 2026 - 5:47 PM
Photo of सीएम नायब सिंह सैनी का प्री बजट कंसल्टेशन बैठक में संबोधन, हरियाणा के आर्थिक भविष्य पर की बात

सीएम नायब सिंह सैनी का प्री बजट कंसल्टेशन बैठक में संबोधन, हरियाणा के आर्थिक भविष्य पर की बात

7 January 2026 - 3:27 PM
Photo of ‘विकसित भारत – जी राम जी’ योजना को सीएम सैनी ने बताया श्रमिकों के लिए लाभकारी, विपक्षी दुष्प्रचार को किया खारिज

‘विकसित भारत – जी राम जी’ योजना को सीएम सैनी ने बताया श्रमिकों के लिए लाभकारी, विपक्षी दुष्प्रचार को किया खारिज

5 January 2026 - 4:55 PM
Photo of सीएम नायब सिंह सैनी ने रैली को संबोधित किया, लाडो लक्ष्मी योजना और गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत पर विशेष आयोजन

सीएम नायब सिंह सैनी ने रैली को संबोधित किया, लाडो लक्ष्मी योजना और गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत पर विशेष आयोजन

4 January 2026 - 3:09 PM
Photo of राम रहीम को मिली 40 दिन की अस्थायी पैरोल, डेरा सच्चा सौदा जाने के लिए रवाना

राम रहीम को मिली 40 दिन की अस्थायी पैरोल, डेरा सच्चा सौदा जाने के लिए रवाना

4 January 2026 - 2:40 PM
Photo of दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार, 1 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा लाभ

दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार, 1 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा लाभ

2 January 2026 - 7:36 PM
Photo of हरियाणा पुलिस भर्ती 2026 : युवाओं के लिए नया साल बड़ा रोजगार का तोहफा

हरियाणा पुलिस भर्ती 2026 : युवाओं के लिए नया साल बड़ा रोजगार का तोहफा

1 January 2026 - 6:27 PM
Back to top button