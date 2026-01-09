मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ हुई प्री-बजट बैठक

Haryana News : फरीदाबाद में आयोजित मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ प्री-बजट बैठक में प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए कई अहम निर्णय लिए गए। इस बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए, जिन्हें आगामी बजट 2026-2027 में शामिल करने की योजना है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ सीधा संवाद

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बैठक के दौरान कहा, “स्वास्थ्य एक ऐसा क्षेत्र है जहां बिना सीधे संवाद के नीति निर्माण अधूरा रह जाता है। इसी कारण इस वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्र के साथ सीधा संवाद कर बजट के लिए सुझाव लिए जा रहे हैं।

योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं

उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश के हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है, और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उन्हें ज़मीन पर प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए, ताकि उनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार का हर संभव कदम

मुख्यमंत्री ने नव वर्ष 2026 के आगमन पर सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं और कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए सरकार हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए रिसर्च के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जाएगा।

आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं और उपकरण

मुख्यमंत्री ने 2025-26 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 11 हजार 220 करोड़ 54 लाख रुपये के प्रावधान का जिक्र करते हुए बताया कि इस राशि में से अब तक 6 हजार 711 करोड़ 82 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं और उपकरण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, और सभी अस्पतालों में निजी कमरों की भी व्यवस्था की गई है। हमारी सरकार ने प्रदेश में डायलिसिस को किया बिल्कुल मुफ्त।

सभी ब्लड बैंकों का आधुनिकरण

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर के इलाज के लिए प्रदेश में डे केयर कैंसर सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सभी ब्लड बैंकों का आधुनिकरण भी किया जा रहा है। प्रदेश में कुटैल में एक अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर भी जल्दी ही स्थापित होने वाला है।

हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं

मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि उनकी सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर नागरिक को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार सुधार करना है।

ये भी पढ़ें- गुरु साहिब के अपमान पर ‘‘AAP’’ का गुस्सा, कपिल मिश्रा से मांगा इस्तीफा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप