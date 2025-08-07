अहम बातें एक नजर में:

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने रक्षाबंधन पर दी खास सौगात.

1.26 करोड़ लाड़ली बहनों को मिले 1500 की राशि.

1250 नियमित किश्त + 250 रक्षाबंधन शगुन.

कुल 1859 करोड़ सिंगल क्लिक से ट्रांसफर.

28 लाख बहनों को गैस रिफिल के लिए 43.90 करोड़ की सहायता.

नरसिंहगढ़ में हुआ भव्य रोड शो और समारोह.

योजना से बहनों के चेहरों पर लौटी मुस्कान.

महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम.

Ladli Bahna Yojana : इस रक्षाबंधन पर मध्यप्रदेश की बहनों के चेहरे तब खिल खिला उठे जब लाड़ली बहना योजना के तहत मिलने वाला मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का खास तोहफे का ऐलान किया गया. दरअसल मुख्यमंत्री आज नरसिंहगढ़ से प्रदेश की 1.26 करोड़ बहनों को 1500 की सम्मान राशि देंगे. यह राशि वे सिंगल क्लिक से सीधे बहनों के खातों में ट्रांसफर करेंगे.

जिसमें 1250 की नियमित किश्त और 250 रक्षाबंधन शगुन के रूप में शामिल हैं. वहीं कुल मिलाकर बहनों के खातों में 1859 करोड़ की बड़ी राशि पहुंचाई जाएगी. यह कदम बहनों को आर्थिक संबल देने के साथ रक्षाबंधन जैसे पावन पर्व को और बेहतर बना देगा.

गैस सिलेंडर पर भी राहत

हालांकि इतना ही नहीं, 28 लाख बहनों को गैस सिलेंडर की रिफिल के लिए भी सहायता दी जाएगी. जिसको लेकर सरकार की ओर से 43.90 करोड़ की अतिरिक्त राशि मंजूर की गई है. इससे बहनों को रसोई में आर्थिक राहत मिल सकेगी.

रोड शो और समारोह

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस अवसर पर नरसिंहगढ़ में रोड शो करने की तैयारी में हैं और एक भव्य समारोह में जनता को संबोधित भी करेंगे. इस आयोजन का उद्देश्य है लोगों से सीधे जुड़ाव और योजनाओं लाभ देना है

मुस्कुराईं बहनें, मिला सम्मान

दिलचस्प बात ये हुई कि जैसे ही डॉ. मोहन यादव ने इस योजना का ऐलान किया तो प्रदेश की लाखों बहनों के चेहरे पर रक्षाबंधन से पहले ही खुशियों की रौशनी लौट आई है. देखने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री का यह प्रयास न सिर्फ एक आर्थिक सहयोग है, बल्कि महिलाओं के आत्मसम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत संदेश भी है.

