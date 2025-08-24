Punjab News : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज होशियारपुर जिले के मंडियाला गाँव में हुए भीषण हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है, जिसमें एल.पी.जी. टैंकर में विस्फोट होने से दो व्यक्तियों की मौत हो गई और 21 अन्य घायल हो गए.

इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर की. उन्होंने अकाल पुरख से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में शाश्वत स्थान प्रदान करें और परिवारों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दें.

दो-दो लाख रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की

इस दौरान मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों के लिए दो-दो लाख रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की, उन्होंने कहा कि वे जिला प्रशासन से लगातार संपर्क में हैं और पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. सीएम भगवंत सिंह मान ने आगे बताया कि जिला प्रशासन को सभी घायलों के मुफ्त इलाज को सुनिश्चित करने के निर्देश दे दिए गए हैं, उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.

