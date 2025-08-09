Uttar Pradesh

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दीं

Ajay Yadav9 August 2025 - 8:25 AM
1 minute read
Raksha Bandhan :
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दीं

Raksha Bandhan : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व भाई-बहन के पारस्परिक प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक है. रक्षाबंधन न केवल उनके बीच के अटूट रिश्ते को दर्शाता है, बल्कि यह कर्तव्य, आत्मीयता, त्याग, सामाजिक एकता और सद्भाव की भावना को भी सशक्त करता है. यह पर्व भारतीय संस्कृति की गुरू-शिष्य परंपरा की गरिमा को भी स्मरण कराता है.

रक्षाबंधन: भाई-बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व

रक्षाबंधन का पर्व श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है. श्रावण मास की आश्रम परम्परा में, अध्ययन और यज्ञ के उपरान्त यजमानों एवं शिष्यों को रक्षासूत्र बांधने की प्ररंपरा रही है, जो कालांतर में रक्षाबंधन के रूप में स्थापित हुई. यह पर्व न केवल भाई-बहन के स्नेह का प्रतीक है, बल्कि समाज में प्रेम, भाईचारे और आपसी विश्वास को भी सुदृढ़ करता है. रक्षाबंधन दान सेवा और संस्कारों के महत्व को प्रतिष्ठित करने वाला एक पावन त्योहार है.

यह भी पढ़ें : बिक्रम सिंह मजीठिया की मुश्किलें बढ़ी, विजीलैंस ब्यूरो ने गिलको डिवैलपरों से जुड़ी संपत्तियों पर मारा छापा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav9 August 2025 - 8:25 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of रक्षाबंधन: CM योगी आदित्यनाथ ने दिया सामाजिक एकता और प्रेम का संदेश

रक्षाबंधन: CM योगी आदित्यनाथ ने दिया सामाजिक एकता और प्रेम का संदेश

8 August 2025 - 7:37 PM
Photo of काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी पर सीएम योगी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी पर सीएम योगी ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि

8 August 2025 - 7:06 PM
Photo of जियाउर्रहमान बर्क को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में कार्रवाई पर लगाई रोक

जियाउर्रहमान बर्क को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने संभल हिंसा मामले में कार्रवाई पर लगाई रोक

8 August 2025 - 1:40 PM
Photo of लखनऊ की युवती ने बनवाया सीएम योगी का टैटू, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल

लखनऊ की युवती ने बनवाया सीएम योगी का टैटू, सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल

8 August 2025 - 9:47 AM
Photo of यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट

यूपी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, कई जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट

8 August 2025 - 8:55 AM
Photo of प्रयागराज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, झाारखंड का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर

प्रयागराज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, झाारखंड का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर

7 August 2025 - 3:16 PM
Photo of मुरादाबाद की सफलता ने पूरे यूपी में मचाया धमाल, जानिए कौन हैं इसके पीछे की असली ताकत?

मुरादाबाद की सफलता ने पूरे यूपी में मचाया धमाल, जानिए कौन हैं इसके पीछे की असली ताकत?

7 August 2025 - 12:36 PM
Photo of PM मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का तंज, बोले- ‘बीजेपी को 10 साल पहले सोचना …

PM मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का तंज, बोले- ‘बीजेपी को 10 साल पहले सोचना …

7 August 2025 - 11:51 AM
Photo of मिर्जापुर में 350 गांव बाढ़ की चपेट में, घरों का सामान बहा, प्रशासन से मदद की उम्मीद

मिर्जापुर में 350 गांव बाढ़ की चपेट में, घरों का सामान बहा, प्रशासन से मदद की उम्मीद

7 August 2025 - 9:56 AM
Photo of मुरादाबाद में 79 करोड़ से बने अटल आवासीय विद्यालय का सीएम योगी ने किया उद्घाटन, विपक्ष पर बोला करारा हमला

मुरादाबाद में 79 करोड़ से बने अटल आवासीय विद्यालय का सीएम योगी ने किया उद्घाटन, विपक्ष पर बोला करारा हमला

6 August 2025 - 8:03 PM
Back to top button