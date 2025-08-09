Raksha Bandhan : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व भाई-बहन के पारस्परिक प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक है. रक्षाबंधन न केवल उनके बीच के अटूट रिश्ते को दर्शाता है, बल्कि यह कर्तव्य, आत्मीयता, त्याग, सामाजिक एकता और सद्भाव की भावना को भी सशक्त करता है. यह पर्व भारतीय संस्कृति की गुरू-शिष्य परंपरा की गरिमा को भी स्मरण कराता है.

स्नेह की पवित्र गांठ, विश्वास की मौन प्रतिज्ञा, भाई-बहन के अटूट प्रेम की जीवंत अभिव्यक्ति रक्षाबंधन की प्रदेश वासियों को हार्दिक बधाई!



रक्षासूत्र की नन्ही डोर सिर्फ कलाई नहीं बांधती, आत्मा को जोड़ती है। यह हर युग में मर्यादा और आत्मीयता की अमर गाथा बुनती है.

रक्षाबंधन: भाई-बहन के प्रेम और विश्वास का पर्व

रक्षाबंधन का पर्व श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाता है. श्रावण मास की आश्रम परम्परा में, अध्ययन और यज्ञ के उपरान्त यजमानों एवं शिष्यों को रक्षासूत्र बांधने की प्ररंपरा रही है, जो कालांतर में रक्षाबंधन के रूप में स्थापित हुई. यह पर्व न केवल भाई-बहन के स्नेह का प्रतीक है, बल्कि समाज में प्रेम, भाईचारे और आपसी विश्वास को भी सुदृढ़ करता है. रक्षाबंधन दान सेवा और संस्कारों के महत्व को प्रतिष्ठित करने वाला एक पावन त्योहार है.

