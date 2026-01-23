Haryana

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने छोटू राम को श्रद्धांजलि दी और किसान हित योजनाओं का किया उल्लेख

CM Nayab Singh Saini : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में आयोजित दीनबंधु सर छोटू राम पुण्य स्मृति समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की. इस अवसर पर उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए चौधरी छोटू राम के योगदान और उनके आदर्शों को याद किया.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान को याद किया. इसके साथ ही उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी जन्म जयंती पर नमन कर उनके बलिदान और राष्ट्रभक्ति को सम्मानित किया.

छोटू राम के आदर्श और किसान हित कदम

मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी छोटू राम की नीतियों ने किसान और मजदूरों की तकदीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्होंने चौधरी छोटू राम को अपने आप में एक संकल्प, एक उदाहरण और एक आंदोलन बताते हुए उनके आदर्शों को आज भी समाज के लिए प्रेरणास्रोत बताया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने किसान हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उन्होंने बताया कि सरकार ने 12 लाख किसानों के खातों में फसल की खरीद का 1 लाख 64 हजार करोड़ रुपये पहुंचाए हैं.

किसान हित और पिंजौर मंडी

मुख्यमंत्री ने बताया कि किसानों को फसल खराब होने पर साढ़े 15 हजार करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया. साथ ही, सरकार ने पट्टेदार किसानों को मालिकाना हक देने का भी काम किया है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि पिंजौर में सबसे बड़ी सेब, फल और सब्जी मंडी का निर्माण किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि किसानों को समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश सरकार कई योजनाएं चला रही है. इसके साथ ही उन्होंने जाट समाज की एकजुटता और युवाओं की ऊर्जा को हरियाणा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला बताया.

