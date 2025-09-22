Charanjit Ahuja Punjabi music legend : पंजाब के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने मशहूर संगीतकार जनाब चरणजीत अहूजा के निधन पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि अहूजा साहब के जाने से पंजाबी संगीत का एक सुनहरा दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया. उनकी बनाई हुई धुनें, नगमे और अमर गीत आने वाली कई पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में गूंजते रहेंगे.

सादगी और विनम्रता के प्रतीक थे अहूजा साहब

सौंद ने अपने शोक संदेश में कहा कि अहूजा साहब सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, बल्कि पंजाबी संगीत की आत्मा थे. उनके बनाए गाने सुकून, मोहब्बत और जज़्बात से भरे होते थे. उन्होंने न जाने कितने गायकों को ऊंचाइयों तक पहुँचाया, लेकिन खुद हमेशा सादगी और विनम्रता का प्रतीक बने रहे. यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक संगीतकार ही नहीं, बल्कि एक इंसानी शख़्सियत के तौर पर भी याद करेंगे.

पंजाबी संगीत को दिया वैश्विक मुकाम

उन्होंने कहा कि पंजाबी संगीत जगत के लिए अहूजा साहब का निधन एक ऐसा सदमा है, जिसकी कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी. उनका योगदान सिर्फ गानों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने पंजाबी कला और संस्कृति को नई पहचान दी. उनकी मेहनत और लगन ने पंजाबी संगीत को दुनियाभर में एक खास मुकाम दिलाया.

परिवार और चाहने वालों के साथ संवेदना

सौंद ने अहूजा परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दुआ की कि अकाल पुरख दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में जगह दें और परिवार तथा लाखों चाहने वालों को यह सदमा सहने की ताक़त बख़्शें.

सदियों तक गूंजेगा उनका संगीत

जनाब चरणजीत अहूजा का जाना वाक़ई एक युग का अंत है, लेकिन उनके नग़मे, उनका सुर और उनका संगीत हमेशा हमारे दिलों की धड़कन बने रहेंगे. पंजाबी संगीत प्रेमियों के लिए वे हमेशा एक प्रेरणा और रहनुमा बने रहेंगे.

