Punjabराज्य

चरणजीत अहूजा के निधन से रो पड़ा पंजाबी संगीत जगत, मंत्री ने कही दिल छू लेने वाली बात

Amzad Khan22 September 2025 - 5:04 PM
1 minute read
Charanjit Ahuja Punjabi music legend
पंजाबी संगीत के महान संगीतकार चरणजीत अहूजा को श्रद्धांजलि देते हुए पंजाब के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद

Charanjit Ahuja Punjabi music legend : पंजाब के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने मशहूर संगीतकार जनाब चरणजीत अहूजा के निधन पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा कि अहूजा साहब के जाने से पंजाबी संगीत का एक सुनहरा दौर हमेशा के लिए खत्म हो गया. उनकी बनाई हुई धुनें, नगमे और अमर गीत आने वाली कई पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में गूंजते रहेंगे.

सादगी और विनम्रता के प्रतीक थे अहूजा साहब

सौंद ने अपने शोक संदेश में कहा कि अहूजा साहब सिर्फ एक संगीतकार नहीं थे, बल्कि पंजाबी संगीत की आत्मा थे. उनके बनाए गाने सुकून, मोहब्बत और जज़्बात से भरे होते थे. उन्होंने न जाने कितने गायकों को ऊंचाइयों तक पहुँचाया, लेकिन खुद हमेशा सादगी और विनम्रता का प्रतीक बने रहे. यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ एक संगीतकार ही नहीं, बल्कि एक इंसानी शख़्सियत के तौर पर भी याद करेंगे.

पंजाबी संगीत को दिया वैश्विक मुकाम

उन्होंने कहा कि पंजाबी संगीत जगत के लिए अहूजा साहब का निधन एक ऐसा सदमा है, जिसकी कमी कभी पूरी नहीं हो पाएगी. उनका योगदान सिर्फ गानों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने पंजाबी कला और संस्कृति को नई पहचान दी. उनकी मेहनत और लगन ने पंजाबी संगीत को दुनियाभर में एक खास मुकाम दिलाया.

परिवार और चाहने वालों के साथ संवेदना

सौंद ने अहूजा परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए दुआ की कि अकाल पुरख दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में जगह दें और परिवार तथा लाखों चाहने वालों को यह सदमा सहने की ताक़त बख़्शें.

सदियों तक गूंजेगा उनका संगीत

जनाब चरणजीत अहूजा का जाना वाक़ई एक युग का अंत है, लेकिन उनके नग़मे, उनका सुर और उनका संगीत हमेशा हमारे दिलों की धड़कन बने रहेंगे. पंजाबी संगीत प्रेमियों के लिए वे हमेशा एक प्रेरणा और रहनुमा बने रहेंगे.

यह भी पढ़ें : जुगराज सिंह हत्या केस : नागालैंड के कोहिमा से दो मुख्य आरोपी एजीटीएफ की बड़ी कार्रवाई में गिरफ्तार

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan22 September 2025 - 5:04 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब में शुरू हुआ 10 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज योजना, 23 सितंबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

पंजाब में शुरू हुआ 10 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज योजना, 23 सितंबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

22 September 2025 - 6:47 PM
Photo of बक्सर-टाटा सुपरफास्ट ट्रेन की बोगी में आग, समय रहते टली बड़ी दुर्घटना

बक्सर-टाटा सुपरफास्ट ट्रेन की बोगी में आग, समय रहते टली बड़ी दुर्घटना

22 September 2025 - 4:29 PM
Photo of MP: डिप्टी रेंजर ने रिश्वत मामले में गिरफ्तारी के बाद खुद को मारी गोली, सुसाइड नोट में लगाया उत्पीड़न का आरोप

MP: डिप्टी रेंजर ने रिश्वत मामले में गिरफ्तारी के बाद खुद को मारी गोली, सुसाइड नोट में लगाया उत्पीड़न का आरोप

22 September 2025 - 3:52 PM
Photo of बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ पोस्टर हटाने पर बवाल, पुलिस पर भड़के IMC नेता, मुकदमा दर्ज

बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ पोस्टर हटाने पर बवाल, पुलिस पर भड़के IMC नेता, मुकदमा दर्ज

22 September 2025 - 3:20 PM
Photo of जुगराज सिंह हत्या केस : नागालैंड के कोहिमा से दो मुख्य आरोपी एजीटीएफ की बड़ी कार्रवाई में गिरफ्तार

जुगराज सिंह हत्या केस : नागालैंड के कोहिमा से दो मुख्य आरोपी एजीटीएफ की बड़ी कार्रवाई में गिरफ्तार

22 September 2025 - 12:04 PM
Photo of पंजाब में सुरक्षा की बड़ी सफलता: गुरदासपुर से 10 किलो हेरोइन बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार

पंजाब में सुरक्षा की बड़ी सफलता: गुरदासपुर से 10 किलो हेरोइन बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार

22 September 2025 - 11:48 AM
Photo of पंजाब सरकार की ऐतिहासिक पहल: मात्र एक सप्ताह में 1.75 लाख पशुओं का सफल टीकाकरण

पंजाब सरकार की ऐतिहासिक पहल: मात्र एक सप्ताह में 1.75 लाख पशुओं का सफल टीकाकरण

22 September 2025 - 10:44 AM
Photo of कैंसर से जंग हार गए संगीतकार चरणजीत आहूजा, 74 की उम्र में ली अंतिन सांस, CM भगवंत मान ने दी श्रद्धांजलि

कैंसर से जंग हार गए संगीतकार चरणजीत आहूजा, 74 की उम्र में ली अंतिन सांस, CM भगवंत मान ने दी श्रद्धांजलि

22 September 2025 - 9:47 AM
Photo of पंजाब में बाढ़ राहत अभियान तेज, सीवरेज बहाली से लेकर पशु देखभाल तक व्यापक कदम

पंजाब में बाढ़ राहत अभियान तेज, सीवरेज बहाली से लेकर पशु देखभाल तक व्यापक कदम

21 September 2025 - 11:12 PM
Photo of गहलोत का केंद्र पर निशाना: कन्हैयालाल केस में न्याय में देरी, स्वास्थ्य और राशन योजनाओं पर भी उठाए सवाल

गहलोत का केंद्र पर निशाना: कन्हैयालाल केस में न्याय में देरी, स्वास्थ्य और राशन योजनाओं पर भी उठाए सवाल

21 September 2025 - 10:44 PM
Back to top button