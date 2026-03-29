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राजपुरा में श्रीमती बेक्टरस फूड स्पेशलिटीज की अत्याधुनिक सुविधा, कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने लिया जायजा

Karan Panchal29 March 2026 - 11:49 AM
2 minutes read
Punjab News
राजपुरा में श्रीमती बेक्टरस फूड स्पेशलिटीज की अत्याधुनिक सुविधा, कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने लिया जायजा

Punjab News : पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन, बिजली और स्थानीय सरकारों के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने आज राजपुरा में श्रीमती बेक्टरस फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड की अत्याधुनिक विनिर्माण इकाई का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने औद्योगिक विकास और निवेशकों के विश्वास को मजबूत करने के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर किया।

रोजगार सहित आजीविका के अवसर

वर्ष 2018 में स्थापित और 32 एकड़ में फैली राजपुरा इकाई की मासिक उत्पादन क्षमता लगभग 6,200 टन है। इस इकाई में 2,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और 350 से अधिक महिलाओं को रोजगार सहित आजीविका के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए गए हैं। कंपनी अपने महिला कर्मचारियों के लिए एक समर्पित हॉस्टल बनाने की योजना भी बना रही है, जिससे औद्योगिक विकास को और बढ़ावा मिलेगा।

9 संयंत्रों में बिस्कुट, ब्रेड, बेकरी उत्पाद

भारत के फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र की अग्रणी कंपनी श्रीमती बेक्टरस फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड ने वर्ष 2026 में लगभग 2,100 करोड़ रुपये की बिक्री दर्ज की। कंपनी देशभर में अपने 9 संयंत्रों में बिस्कुट, ब्रेड, बेकरी उत्पाद और फ्रोजन फूड सहित विभिन्न उत्पादों का निर्माण करती है।

5.5 लाख से अधिक रिटेल आउटलेट्स

उन्नत विनिर्माण सुविधाओं में लगभग 1,500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ कंपनी 70 से अधिक देशों में अपने उत्पादों का निर्यात करती है और 900 से अधिक वितरकों के नेटवर्क के माध्यम से 5.5 लाख से अधिक रिटेल आउटलेट्स तक अपनी पहुंच बनाए हुए है। वर्तमान में यह कंपनी पंजाब में दूसरा सबसे बड़ा बिस्कुट निर्माता है, जिसका बाजार में 14 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है।

दौरे के दौरान मंत्री संजीव अरोड़ा ने विभिन्न विशेष विनिर्माण इकाइयों का निरीक्षण किया और उच्च स्तरीय कारीगरी, ऑटोमेशन तथा गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के कड़ाई से पालन की सराहना की।

औद्योगिक वातावरण में पूरा विश्वास

इस अवसर पर कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप बेक्टर ने पंजाब के औद्योगिक वातावरण में पूरा विश्वास व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कंपनी के निरंतर निवेश से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच और बढ़ेगी तथा उत्पाद पोर्टफोलियो को और मजबूत करने में मदद मिलेगी।

राज्य सरकार की नीतियों की सराहना

उन्होंने मंत्री संजीव अरोड़ा की नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली की भी प्रशंसा की तथा पंजाब के औद्योगिक सुधारों में उनके प्रयासों को सराहा। उन्होंने राज्य सरकार की प्रगतिशील औद्योगिक नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि ये पहल राजस्व सृजन और पंजाब को देश में औद्योगिक विकास के अग्रणी केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा और नीतिगत समर्थन

सरकार के दृष्टिकोण को दोहराते हुए मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब औद्योगिक विकास और नए निवेश आकर्षित करने के लिए व्यवसाय-अनुकूल वातावरण, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा और नीतिगत समर्थन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

वरिष्ठ प्रबंधकीय अधिकारी रहे उपस्थित

इस अवसर पर पीआरटीसी के वाइस चेयरमैन बलविंदर सिंह झाड़वां, एसडीएम नमन, जीएम डीआईसी अर्शदीप, ईओ अवतार तथा कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधकीय अधिकारी भी उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें- Punjab में तेल आपूर्ति की तत्काल मांग, गेहूं कटाई सीजन से पहले सीएम मान ने किया फौरन कार्रवाई का आग्रह

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Karan Panchal29 March 2026 - 11:49 AM
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