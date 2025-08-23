Punjab

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने मलोट हलके के लिए 12 करोड़ की विकास ग्रांट का किया ऐलान

Ajay Yadav23 August 2025 - 3:40 PM
Punjab News :
कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने मलोट हलके के लिए 12 करोड़ की विकास ग्रांट का किया ऐलान

Punjab News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की ओर से मलोट हलके के सर्वांगीण विकास के लिए बड़े प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाते हुए कैबिनेट मंत्री एवं हलका विधायक डॉ. बलजीत कौर ने लगभग 12 करोड़ रुपए की ग्रांटों का ऐलान किया, उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की जरूरत के मुताबिक बिना किसी भेदभाव के ग्रांटें जारी कर रही है.

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि आने वाले धान सीजन के लिए गाँवों की मंडियों को अपग्रेड करने हेतु 1.71 करोड़ रुपए की लागत से स्टील शेड बनाए जा रहे हैं. इसी तरह गाँव थेड़ी के पंचायत घरों के नवीनीकरण के लिए 20 लाख रुपए जारी होने से अब तक कुल 26 लाख रुपए मिल चुके हैं. मंत्री ने कहा कि मलोट शहर के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 10.12 करोड़ रुपए की लागत से गलियों में इंटरलॉक टाइलें और 2,000 स्ट्रीट लाइटें लगाने का काम शुरू हो रहा है.

सरकार बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दे रही है

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान लोगों के रोजमर्रा के जीवन को आसान बनाने पर है. स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा के स्तर, सड़कों के सुधार और रोशनी जैसी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है ताकि हर आम परिवार को असली लाभ मिल सके. उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में “रंगला पंजाब” की तस्वीर साकार हो रही है. यह केवल विकास प्रोजेक्टों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि युवाओं के लिए नई संभावनाएँ, खेती-बाड़ी में नई तकनीक और पंजाब की सांस्कृतिक विरासत की फिर से चमक का प्रतीक बनेगी. लोगों की भागीदारी से पंजाब को फिर खुशहाल, तरक्कीपसंद और रंगला राज्य बनाया जाएगा.

डॉ. बलजीत कौर ने तरखान वाला स्कूल में ए.सी. लगवाए

अपने दौरे के दौरान डॉ. बलजीत कौर ने गाँव तरखान वाला के सरकारी स्कूल में ए.सी. लगवाकर विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान की. इसी कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंदों को व्हीलचेयरें भी बाँटी गईं. इस मौके पर उनके निजी सहायक अर्शदीप सिंह सिद्धू और शिंदरपाल सिंह, गाँव की पंचायत, स्कूल स्टाफ और बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे.

