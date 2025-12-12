Andhra Pradesh Bus Accident : आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले में देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ. एक प्राइवेट बस चित्तूर-मरडुमल्‍ली घाट रोड पर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई. हादसे में 10 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हैं. बस में कुल 37 यात्री सवार थे. यह बस तेलंगाना के भद्राचलम से अन्नावरम जा रही थी.

वहीं ASR जिला कलेक्टर दिनेश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि अब तक 9 से 10 लोगों की मौत की सूचना है. प्रशासन ने तुरंत राहत अभियान चलाते हुए घायलों को भद्राचलम एरिया अस्पताल पहुंचाया है. कलेक्टर ने बताया कि कई घायलों की हालत गंभीर है, इसलिए मृतकों की संख्या बढ़ सकती है.

बस मोड़ पर अनियंत्रित होकर खाई में गिरी

शुरुआती जानकारी के अनुसार, बस चित्तूर-मरडुमल्‍ली गिरी मार्ग के एक मोड़ पर चालक का नियंत्रण खोने के बाद गहरी खाई में गिर गई. हदसा इतना भीषण थी कि कई यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई.

देर रात हादसे के बाद स्थानीय पुलिस, फायर सर्विस और रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची. घायलों को स्ट्रेचर और रस्सियों की मदद से घाटी से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया. प्रशासन मृतकों की पहचान कर उनके परिवारों को सूचना दे रहा है. हादसे की खबर से भद्राचलम और ASR जिले में शोक की लहर फैल गई है.

राहत कार्य तेज करने के निर्देश

वहीं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने बस हादसे पर गहरा दुख जताया और वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए, उन्होंने सभी विभागों को राहत कार्य तेज करने और घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के आदेश दिए. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अब तक के बचाव कार्य, बस में सवार यात्रियों की संख्या और अस्पताल में भर्ती घायलों की स्थिति की जानकारी दी.

