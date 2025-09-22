Madhya Pradeshराज्य

MP: डिप्टी रेंजर ने रिश्वत मामले में गिरफ्तारी के बाद खुद को मारी गोली, सुसाइड नोट में लगाया उत्पीड़न का आरोप

Anup Tiwari22 September 2025 - 3:52 PM
1 minute read
MP Officer Suicide
घायल डिप्टी रेंजर को अस्पताल में किया गया भर्ती

MP Officer Suicide : मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है. जहां कुछ दिन पहले लोकायुक्त द्वारा रिश्वत लेते पकड़े गए डिप्टी रेंजर कृष्ण कुमार बर्मन ने नेपानगर में अपने घर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या की कोशिश की. गोली उनके पेट में लगी, जिसके बाद उन्हें पहले जिला स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल भेज दिया गया.

सुसाइड नोट में उत्पीड़न का लगाया आरोप

कृष्ण कुमार ने एक सुसाइड नोट छोड़ा, जो पुलिस अधीक्षक के नाम था. इस नोट में उन्होंने पांच लोगों पर उत्पीड़न और साजिश रचने का आरोप लगाया. नोट में कहा गया कि इन लोगों ने उनकी छवि खराब करने के लिए लोकायुक्त से फंसवाया, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान थे. उन्होंने पुलिस से इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की ताकि भविष्य में कोई और व्यक्ति इस तरह की परेशानी न झेले.

सुसाइड नोट में रेंजर शंकर सिंह चौहान, वनपाल नारायण केवनीया, सुक्ता गांव के सदाशिव दावर, दिलीप बामनया और बोरी बुजुर्ग में कियोस्क सेंटर चलाने वाले नवल के नाम शामिल हैं. हालांकि, नोट में यह स्पष्ट नहीं है कि ये लोग किस तरह का उत्पीड़न कर रहे थे.

3,000 रूपये की ली थी रिश्वत

16 सितंबर को इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने कृष्ण कुमार को बोरी बुजुर्ग गांव में 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था. इस घटना के बाद से वे तनाव में थे. बताया जा रहा है कि आत्महत्या के प्रयास में इस्तेमाल की गई पिस्तौल लाइसेंसी थी. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें : बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ पोस्टर हटाने पर बवाल, पुलिस पर भड़के IMC नेता, मुकदमा दर्ज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari22 September 2025 - 3:52 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब में शुरू हुआ 10 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज योजना, 23 सितंबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

पंजाब में शुरू हुआ 10 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज योजना, 23 सितंबर से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

22 September 2025 - 6:47 PM
Photo of चरणजीत अहूजा के निधन से रो पड़ा पंजाबी संगीत जगत, मंत्री ने कही दिल छू लेने वाली बात

चरणजीत अहूजा के निधन से रो पड़ा पंजाबी संगीत जगत, मंत्री ने कही दिल छू लेने वाली बात

22 September 2025 - 5:04 PM
Photo of बक्सर-टाटा सुपरफास्ट ट्रेन की बोगी में आग, समय रहते टली बड़ी दुर्घटना

बक्सर-टाटा सुपरफास्ट ट्रेन की बोगी में आग, समय रहते टली बड़ी दुर्घटना

22 September 2025 - 4:29 PM
Photo of बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ पोस्टर हटाने पर बवाल, पुलिस पर भड़के IMC नेता, मुकदमा दर्ज

बरेली में ‘आई लव मुहम्मद’ पोस्टर हटाने पर बवाल, पुलिस पर भड़के IMC नेता, मुकदमा दर्ज

22 September 2025 - 3:20 PM
Photo of पंजाब में सुरक्षा की बड़ी सफलता: गुरदासपुर से 10 किलो हेरोइन बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार

पंजाब में सुरक्षा की बड़ी सफलता: गुरदासपुर से 10 किलो हेरोइन बरामद, 4 तस्कर गिरफ्तार

22 September 2025 - 11:48 AM
Photo of पंजाब सरकार की ऐतिहासिक पहल: मात्र एक सप्ताह में 1.75 लाख पशुओं का सफल टीकाकरण

पंजाब सरकार की ऐतिहासिक पहल: मात्र एक सप्ताह में 1.75 लाख पशुओं का सफल टीकाकरण

22 September 2025 - 10:44 AM
Photo of पंजाब में बाढ़ राहत अभियान तेज, सीवरेज बहाली से लेकर पशु देखभाल तक व्यापक कदम

पंजाब में बाढ़ राहत अभियान तेज, सीवरेज बहाली से लेकर पशु देखभाल तक व्यापक कदम

21 September 2025 - 11:12 PM
Photo of गहलोत का केंद्र पर निशाना: कन्हैयालाल केस में न्याय में देरी, स्वास्थ्य और राशन योजनाओं पर भी उठाए सवाल

गहलोत का केंद्र पर निशाना: कन्हैयालाल केस में न्याय में देरी, स्वास्थ्य और राशन योजनाओं पर भी उठाए सवाल

21 September 2025 - 10:44 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ के बाद पशुधन सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा कदम, एक हफ्ते में 1.75 लाख पशुओं का टीकाकरण

पंजाब में बाढ़ के बाद पशुधन सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा कदम, एक हफ्ते में 1.75 लाख पशुओं का टीकाकरण

21 September 2025 - 8:29 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरूद्ध’ का 204वां दिन: पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी समेत 89 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरूद्ध’ का 204वां दिन: पंजाब पुलिस ने भारी मात्रा में हेरोइन और ड्रग मनी समेत 89 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार

21 September 2025 - 7:12 PM
Back to top button