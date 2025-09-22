MP Officer Suicide : मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है. जहां कुछ दिन पहले लोकायुक्त द्वारा रिश्वत लेते पकड़े गए डिप्टी रेंजर कृष्ण कुमार बर्मन ने नेपानगर में अपने घर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या की कोशिश की. गोली उनके पेट में लगी, जिसके बाद उन्हें पहले जिला स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल भेज दिया गया.

सुसाइड नोट में उत्पीड़न का लगाया आरोप

कृष्ण कुमार ने एक सुसाइड नोट छोड़ा, जो पुलिस अधीक्षक के नाम था. इस नोट में उन्होंने पांच लोगों पर उत्पीड़न और साजिश रचने का आरोप लगाया. नोट में कहा गया कि इन लोगों ने उनकी छवि खराब करने के लिए लोकायुक्त से फंसवाया, जिससे वे मानसिक रूप से परेशान थे. उन्होंने पुलिस से इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की ताकि भविष्य में कोई और व्यक्ति इस तरह की परेशानी न झेले.

सुसाइड नोट में रेंजर शंकर सिंह चौहान, वनपाल नारायण केवनीया, सुक्ता गांव के सदाशिव दावर, दिलीप बामनया और बोरी बुजुर्ग में कियोस्क सेंटर चलाने वाले नवल के नाम शामिल हैं. हालांकि, नोट में यह स्पष्ट नहीं है कि ये लोग किस तरह का उत्पीड़न कर रहे थे.

3,000 रूपये की ली थी रिश्वत

16 सितंबर को इंदौर लोकायुक्त पुलिस ने कृष्ण कुमार को बोरी बुजुर्ग गांव में 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था. इस घटना के बाद से वे तनाव में थे. बताया जा रहा है कि आत्महत्या के प्रयास में इस्तेमाल की गई पिस्तौल लाइसेंसी थी. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है.

